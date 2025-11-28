O Γιούρκας Σεϊταρίδης και η Μάιρα Παπαιωάννου, κόρη του παράγοντα της ΠΑΕ Λαμία, Πανουργιά Παπαιωάννου, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Αθήνας το Δεκέμβριο του 2022. Λίγους μήνες μετά, γεννήθηκε η κόρη τους Θάλεια, που πήρε το όνομα της μητέρας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Πρωταθλητή Ευρώπης 2004 και πλέον αναπτυξιακού προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης ήταν ένας από τους τελευταίους legends που έκαναν οικογένεια, αποτελώντας περιζήτητο εργένη για περισσότερες από δυο δεκαετίες. Το ζευγάρι είχε κρατήσει πολύ χαμηλούς τόνους στη σχέση του, ενώ το γεγονός δημοσιοποίησε τότε ο (πρώην πλέον) πεθερός του Γιούρκα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανεβάζοντας φωτογραφίες από το γάμο.

Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια που το ζευγάρι έμεινε παντρεμένο, οι μόνες φωτογραφίες τους που είδαμε ήταν κάποια κλικ των παπαράτσι που εντόπιζε την οικογένεια στους δρόμους της πόλης. Ο Γιούρκας έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του και τους τελευταίους μήνες ανεβάζει συχνά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα μαζί της καθώς οι δυο τους περνούν πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί, ενώ έχει δηλώσει δημόσια για εκείνη «Oταν έχω εσένα έχω τα πάντα.»

Επιχειρηματικά, ο legend 2004 δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης, καθώς διατηρεί στο Μοναστηράκι ένα εστιατόριο που λέγεται ΜΟΜΑ, ενώ μετά τη θητεία του ως δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων επί Δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη και την υποψηφιότητά του για βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον τόπο καταγωγής του, τον Νομό Ιωαννίνων, πλέον επέστρεψε στο ποδόσφαιρο και προπονεί τα παιδιά U13-U17 στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης και η Μάιρα Παπαιωάννου αποφάσισαν να χωρίσουν το καλοκαίρι του 2025 ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχει αλληλοεκτίμηση και σεβασμός ενώ προτεραιότητα είναι η κόρη τους.