Η φονική πυρκαγιά στο συγκρότημα διαμερισμάτων Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των Αρχών.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου και επεκτάθηκε γρήγορα, επηρεάζοντας επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή το πρωί, περίπου δύο ημέρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, με τα υπολείμματα των μπαμπού σκαλωσιών να παραμένουν κατεστραμμένα και εμφανή γύρω από τα κτίρια.

Η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Οι Αρχές ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Στο αποκορύφωμά της η θερμοκρασία της πυρκαγιάς έφτασε τους 500°C, γεγονός που προκάλεσε την εκ νέου αναζωπύρωσή της τη νύχτα σε ορισμένα σημεία, μετά την αρχική κατάσβεση που είχε ανακοινωθεί. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 10:18 – τοπική ώρα.

Αυτή είναι η πιο θανατηφόρα φωτιά στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία 63 χρόνια, ξεπερνώντας ακόμη και την πυρκαγιά του Αυγούστου 1962 στη συνοικία Sham Shui Po, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 44 άτομα και είχε αφήσει εκατοντάδες άστεγους.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι οικογένειες των αγνοουμένων παραμένουν στο σημείο, περιμένοντας νεότερα για τους αγαπημένους τους. Σε κάποια νοσοκομεία, οι συγγενείς αναζητούν τα θύματα, ενώ οι Aρχές δείχνουν φωτογραφίες των θυμάτων ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώρισή τους, σύμφωνα με το BBC.

Παρά τη φρίκη της τραγωδίας, το σόου βραβείων K-pop Mnet Asian Music Awards (MAMA) θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο Kai Tak Stadium, μόλις 30 λεπτά από το σημείο της πυρκαγιάς, την Παρασκευή και το Σάββατο. Το κόκκινο χαλί ακυρώνεται, ενώ η τελετή θα επικεντρωθεί σε φόρο τιμής και στήριξη προς τα θύματα, με δωρεές και αφιερώσεις στη μνήμη τους.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες πυροσβεστικής προετοιμάζονται για συνέντευξη Τύπου, με τα ανώτερα στελέχη να αναμένεται να ενημερώσουν εκ νέου το κοινό για τα ακριβή στοιχεία και την πορεία των ερευνών.

Σε εξέλιξη η ποινική έρευνα – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς (ICAC) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά ποινική έρευνα σχετικά με τα έργα ανακαίνισης του συγκροτήματος, σημειώνοντας πως «έχει συστήσει ειδική ομάδα για τη διερεύνηση πιθανής διαφθοράς που συνδέεται με τις μεγάλες επισκευές». Η Επιτροπή εξέφρασε, παράλληλα, τα βαθύτατα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς και προχώρησε εχθές στη σύλληψη τριών προσώπων – δύο διευθυντών και ενός συμβούλου μηχανικού της κατασκευαστικής εταιρείας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Η αστυνομία είχε επισημάνει, επίσης, ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας, ενώ σε κτίριο που δεν επλήγη από τις φλόγες εντοπίστηκαν παράθυρα σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, τοποθετημένο από την εταιρεία που εκτελούσε τις εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.