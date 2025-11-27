«Η πυρκαγιά και στα επτά κτίρια του συγκροτήματος βρίσκεται ουσιαστικά υπό έλεγχο» έπειτα από μεγάλη μάχη, δήλωσε πριν από λίγο ο διευθύνων σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο συγκρότημα κατοικιών «Wang Fuk Court» το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, με τον ίδιο να βεβαιώνει τους κατοίκους ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Αρχικά η πυρκαγιά ξέσπασε σε έναν ουρανοξύστη, αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε ταχύτατα και στους υπόλοιπους. Ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς είναι μέχρι τώρα 65 νεκροί, ενώ αρκετοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι -ο αριθμός των οποίων αλλάζει συνεχώς.

Μέχρι τις 8:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας) «η πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 65 ανθρώπους και είχε τραυματίσει 70, εκ των οποίων οι δέκα είναι πυροσβέστες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν οι Αρχές.

Γύρω από το «Wang Fuk Court» εκτυλίσσονται σπαρακτικές σκηνές αυτή την ώρα, καθώς δεκάδες κάτοικοι παραμένουν συγκεντρωμένοι, περιμένοντας με δάκρυα στα μάτια οποιαδήποτε είδηση για συγγενείς και φίλους που αγνοούνται μετά τη φονική πυρκαγιά.

Άλλοι στέκονται τυλιγμένοι με κουβέρτες, άλλοι μιλούν στο τηλέφωνο τρέμοντας, ενώ αρκετοί παραμένουν σιωπηλοί κοιτάζοντας τα καμένα κτίρια.

«Όλα μας τα υπάρχοντα ήταν εκεί μέσα… και τώρα δεν έμεινε τίποτα», λέει στο Reuters η 51χρονη Βαν, η οποία αγόρασε το διαμέρισμά της πριν από 20 χρόνια.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι απόψε»

Η αγωνία των κατοίκων του «Wang Fuk Court» παραμένει αμείωτη, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.

Ο Άλμπερτ Λάι, συνταξιούχος κάτοικος του συγκροτήματος, περιγράφει στο AFP τη δραματική στιγμή που η αστυνομία χτύπησε την πόρτα του λίγο μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, ζητώντας του να κλείσει όλα τα παράθυρα και να εγκαταλείψει αμέσως το διαμέρισμά του.

Ο Λάι πέρασε τη νύχτα στο πάτωμα ενός εμπορικού κέντρου, πάνω σε κουβέρτες, σε μια πρόχειρη ζώνη ύπνου που δημιουργήθηκε για τους εκτοπισμένους. «Θα ήμουν ψεύτης, αν έλεγα ότι κοιμήθηκα. Ήταν ένας άγνωστος χώρος, γεμάτος θόρυβο», ανέφερε.

Ανάλογη είναι και η αγωνία της 60χρονης, Ντέιζι Γιαν, η οποία εκκένωσε το διαμέρισμά της που βρίσκεται στο διπλανό κτίριο. Μιλώντας στο Reuters, λέει πως αρκετοί φίλοι της από τη γειτονιά αγνοούνται και δεν γνωρίζει τι έχουν απογίνει.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι απόψε», δηλώνει συγκλονισμένη.

Ταμείο στήριξης 300 εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα βαθιάς αγωνίας, ο διευθύνων σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης.

Συγκεκριμένα:

Ταμείο 300 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (29 εκατ. λίρες, 39 εκατ. δολάρια).

1.800 μονάδες προσωρινής στέγασης για τους εκτοπισμένους.

Οικονομική ενίσχυση 10.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ για κάθε πληγέν νοικοκυριό.

Ακύρωση ή αναβολή όλων των επερχόμενων εορταστικών εκδηλώσεων.

Επιπλέον, η κυβέρνηση ετοιμάζει επίσημο αίτημα προς το Πεκίνο για τη διάθεση drones για επιθεώρηση των κατεστραμμένων δομών και για πρόσθετες ιατρικές προμήθειες. Ήδη έχουν φτάσει στο Χονγκ Κονγκ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Χονγκ Κονγκ-Μακάο Office.

Ο Τζον Λι ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται η αναθεώρηση των παραδοσιακών μπαμπού σκαλωσιών, με πιθανή αντικατάστασή τους από μεταλλικά πλαίσια, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για επίσημη τελετή μνήμης.

Όλα τα προεκλογικά φόρουμ και οι εκδηλώσεις ανεστάλησαν, ενώ δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πιθανή αναβολή των εκλογών της 7ης Δεκεμβρίου.