Μία από τις δυσκολότερες νύχτες έζησαν οι κάτοικοι του συγκροτήματος «Wang Fuk Court» στο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστες, το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου.

Η πυρκαγιά -η οποία πλέον βρίσκεται σε στάδιο μερικής ύφεσης- είχε κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχείς αναζωπυρώσεις, με την εικόνα των κτιρίων να θυμίζει πραγματική κόλαση, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν συνεχώς.

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξανόταν όλο το βράδυ, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νεκρών να φτάσει σήμερα το πρωί στους 55, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης, όπως μεταδίδει το BBC.

«Τέσσερα άτομα βρίσκονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνέντευξη Τύπου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν «αποκλείεται η διάσωση περισσότερων τραυματιών».

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει την προσπάθεια μέχρι τώρα», είπε ένας αξιωματούχος σε συνέντευξη Τύπου.

Σημειώνεται ότι αρκετοί κάτοικοι παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Ωστόσο, η υπηρεσία ανέφερε ότι «δεν πρόκειται να κάνει προβλέψεις για τις πιθανότητες επιβίωσης των κατοίκων που παραμένουν παγιδευμένοι στα κτίρια».

Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες περιλαμβάνουν τις υψηλές θερμοκρασίες, τους μικρούς και ασφυκτικούς εσωτερικούς χώρους των διαμερισμάτων και τον κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης των σκαλωσιών.

«Είναι δύσκολο, αλλά προς το παρόν πηγαίνει καλά», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Em Hong Kong, um incêndio grave ocorreu a apenas 20 minutos do local onde será/seria realizada a cerimônia do MAMA Awards 2025!



De acordo com as últimas atualizações, 13 pessoas morreram, 10 ficaram feridas e cerca de 200 estão desaparecidas.



As autoridades…

Αρκετοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε καταφύγια ή ακόμη και στον δρόμο, περιμένοντας με αγωνία να υποχωρήσει η πυρκαγιά, ενώ οι Αρχές συνέχιζαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Η φωτιά φαίνεται να εξαπλώθηκε μέσω των σκαλωσιών από μπαμπού που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων.