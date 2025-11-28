Η επιχείρηση κατάσβεσης και οι προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται και το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, καθώς οι φωτιές που μετέτρεψαν σε φλεγόμενο εφιάλτη συγκρότημα πολυκατοικιών εξακολουθούν να μαίνονται, τρεις ημέρες μετά το ξέσπασμά τους. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας τους 94 νεκρούς — ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης — σύμφωνα με την South China Morning Post και το δίκτυο RTHK.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Διενεργούνται έρευνες για τα αίτια.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.