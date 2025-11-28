Μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις των ομάδων μας και τη συγκομιδή 7.100 βαθμών, η χώρα μας έχει φτάσει στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης στο σχετικό ranking.

H Ελλάδα πραγματοποίησε άλμα στη βαθμολογία της UEFA, μειώνοντας την απόσταση από την 10η Τσεχία και μπαίνοντας στο top 10 των χωρών με τους περισσότερους βαθμούς για τη φετινή σεζόν.

Στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται η Αγγλία με 10.944 βαθμούς, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 9.857.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις της φετινής κατάταξης θα εξασφαλίσουν από ένα επιπλέον εισιτήριο για το Champions League της σεζόν 2025-2026.