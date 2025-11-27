Η Ελλάδα σημείωσε πολύ καλή συγκομιδή βαθμών το βράδυ της Πέμπτης στην κατάταξη της UEFA, ωστόσο η Πολωνία κατάφερε να ξεχωρίσει με ακόμα καλύτερη απόδοση. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πανηγύρισαν σημαντικές νίκες απέναντι σε Στουρμ Γκρατς και Φιορεντίνα αντίστοιχα, ενώ ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε βαθμούς με την ισοπαλία κόντρα στην Μπραν. Τα αποτελέσματα αυτά απέφεραν στην Ελλάδα 1.000 επιπλέον βαθμούς, διατηρώντας τη χώρα στην 10η θέση με 41.113 βαθμούς.
Η Πολωνία, που βρίσκεται στη 12η θέση, πανηγύρισε τρεις νίκες ενώ μία ομάδα της ηττήθηκε. Γιαγκελόνια, Λεχ Πόζναν και Ράκοφ κέρδισαν αντίστοιχα Κουόπιο, Λωζάνη και Ραπίντ Βιέννης, ενώ η Λέγκια Βαρσοβίας ηττήθηκε εντός έδρας από τη Σπάρτα Πράγας.
Όσον αφορά την Τσεχία, που βρίσκεται στην 10η θέση, ακριβώς πάνω από την Ελλάδα, η Σπάρτα σημείωσε σημαντική νίκη, η Σίγκμα Όλομουτς επικράτησε της Τσέλιε, ενώ η Βικτόρια Πλζεν περιορίστηκε σε ισοπαλία εντός έδρας με τη Φράιμπουργκ.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:
- Τσεχία 44.300 (4/5)
- Ελλάδα 41.113 (4/5)
- Πολωνία 40.375 (4/5)
- Νορβηγία 38.388 (2/4)
- Δανία 37.981 (2/4)
- Ελβετία 33.100 (3/5)