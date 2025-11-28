Στο «Κύμα» και στη σχέση του με τη Μαρία Καρυστιανού, μίλησε ο Νίκος Καραχάλιος, τονίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν από 4% έως 8% και πως, αν η Καρυστιανού ενταχθεί σε αυτό, το ποσοστό μπορεί να φτάσει μέχρι και το 20%.

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στο Kontra Channel, ο κ. Καραχάλιος είπε πως «η Μαρία Καρυστιανού ουσιαστικά ευλόγησε το «Κύμα», γιατί χωρίς εκείνη δεν θα υπήρχε». Πρόσθεσε επίσης ότι το «Κύμα», αυτό που λέω κινηματική αντιπολίτευση, η κ. Καρυστιανού το προσωποποίησε».

Τέλος, σημείωσε ότι το «Κύμα» συμμετέχει στις εκλογές όχι με στόχο να «ρίξει» τους ισχυρούς, αλλά ως έκφραση ενός κοινωνικού αιτήματος, τονίζοντας πως η αντίδραση του κόσμου είναι ο λόγος που ο ίδιος συνεχίζει την προσπάθεια.

«Καταλαβαίνω ότι τις ημέρες που ανακοινώθηκε η Μαρία προβληματίστηκε γιατί είχαμε το σοκ της θετικής αντίδρασης με 800.000 impressions από το λόγκο. Εμείς θέλουμε η Μαρία να αισθανθεί το «Κύμα» ως φυσικό της χώρο. Όταν συνήλθε από το σοκ από το τσουνάμι και τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε δημιουργία κινήματος. Γιατί να κάνει δεύτερο κίνημα ενώ υπάρχει το «Κύμα»; Αν θέλει να κάνει κόμμα θα πρέπει να το σκεφτεί» είπε ακόμα ο κ. Καραχάλιος προσθέτοντας ότι «αφού δεν τσακωνόμαστε δημοσίως, νομίζω ναι ότι έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, εγώ το θεωρώ ενδοοικογενειακό καβγαδάκι. Έχω μιλήσει με συνεργάτες της».

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι «η Μαρία έλεγε στην αρχή δεν θα κάνει κάτι, και μετά ότι θα κάνει κίνημα και τώρα είπε ότι θα πολιτευτεί και θεωρεί τον εαυτό της πολιτικό πρόσωπο».

Κλείνοντας τις αναφορές του στην πρόεδρο της συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών είπε «η κ. Καρυστιανού στο Κύμα έχει το ρόλο της επιτίμου, μπορεί να έρθει και η συνεργάτιδά της γιατί μαζί το γεννήσαμε».