Τεράστια είναι τα προβλήματα στην Ήπειρο που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία Adel, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στα Τζουμέρκα.

Από τα ορεινά της Κόνιτσας μέχρι τη Σαγιάδα και τα Τζουμέρκα μέχρι τη Φιλιππιάδα, συνεργεία συνεχίζουν τον αγώνα για να αποκαταστήσουν τα δίκτυα υδροδότησης αλλά και τους δρόμους, τα οποία σε πολλά σημεία καταστράφηκαν.

Για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο κ. Βασίλης Τάτσης, κάτοικος του χωριού, περιγράφοντας με δραματικούς τόνους όσα ζουν οι κάτοικοι.

«Ανά 100 μέτρα υπάρχει κατολίσθηση»

«Η βροχή συνεχίζεται, όσο μπορούμε το παλεύουμε να είμαστε ζωντανοί» δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι συνεχείς καταιγίδες έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, «ανά 100 μέτρα υπάρχει κατολίσθηση», ενώ το χωριό έχει μείνει χωρίς βασικές υποδομές: «Δεν υπάρχει δίκτυο νερού, δεν υπάρχει τίποτα».

Ο κ. Τάτσης εκτίμησε πως 7 με 8 σπίτια στο χωριό είναι πλέον επικίνδυνα για τους κατοίκους, καθώς έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, σημείωσε ότι οι τοπικές αρχές βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό των κατοίκων: «Ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι κάθε μέρα εδώ».

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν το χωριό θα είναι κατοικήσιμο τις επόμενες ημέρες. «Πρέπει να γίνουν έργα, αλλά να έρθουν και γεωλόγοι να μας πουν τι θα γίνει, αν θα αντέξει» τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να γνωρίζουν αν πρέπει να μείνουν ή να απομακρυνθούν: «Αν δεν έρθουν οι γεωλόγοι να μας πουν αν πρέπει να μείνουμε ή όχι στο χωριό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε».

Τον χειμώνα, στο χωριό κατοικούν περίπου 100 με 150 άτομα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κατεστραμμένο τοπικό οδικό και υδρευτικό δίκτυο. «Το μισό δίκτυο είναι κατεστραμμένο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Τζουμέρκων, Χρήστος Χασιάκος, από την πλευρά του μιλώντας στο Mega, είπε:

«Είναι μια βδομάδα δύσκολη, ξεκίνησε δύσκολα, σαν μια μεγάλη θεομηνία, έπεσε πάρα πολύ νερό. Αυτά τα νερά έκαναν πάρα πολλές ζημιές και σε δρόμους και σε δίκτυα ύδρευσης και σε όχθες ρεμάτων. Ο κόσμος εδώ αναστατώθηκε και φοβάται. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και στο οδικό δίκτυο και στην ύδρευση».