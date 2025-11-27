Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Adel», που σαρώνει τη χώρα. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, ενώ στα Τζουμέρκα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού τα νερά προκάλεσαν μεγάλη κατολίσθηση.

Ειδικότερα, η κατολίσθηση, που σημειώθηκε σε βουνό στην περιοχή Άγναντα, ήταν τόσο σοβαρή που χρειάστηκε να απομακρυνθούν κάτοικοι της περιοχής από τα σπίτια τους. Την ίδια ώρα, οι εικόνες από το σημείο είναι σοκαριστικές, καθώς καταγράφονται σπίτια να βρίσκονται «στον αέρα».

Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω υποχωρήσεις, και επιχειρούν με ειδικά συνεργεία στην περιοχή, καθώς η κατολίσθηση σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από τα σπίτια.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια, χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Ο δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος σε επικοινωνία με το Epiruspost τόνισε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη. Μηχανήματα και συνεργεία συνεχίζουν να δουλεύουν πυρετωδώς για να αντιμετωπίσουν άμεσα προβλήματα και να αποκαταστήσουν δρόμους και δίκτυα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε στο facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλ. Καχριμάνης, μεγάλο τμήμα πρανούς έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας μια εκτεταμένη κατακρήμνιση λίγα μόλις μέτρα κάτω από κατοικίες της περιοχής.

«Από τις πιο Δύσκολες Περιπτώσεις», έγραψε ο περιφερειάρχης.