Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας βρέθηκε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου ο καρδιοχειρούργος που είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση με το «φακελάκι» στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Θυμίζεται πως η δίκη είχε γίνει τον περασμένο Ιούλιο και η ποινή που του επιβλήθηκε για το αδίκημα της δωροληψίας άπαξ τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα ήταν φυλάκιση τεσσάρων ετών και χρηματική ποινή 40 χιλιάδων ευρώ και την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγυοδοσίας 15 χιλιάδες ευρώ.

Χθες το δικαστήριο εξέτασε το αίτημα του γιατρού για αναστολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χωρά προκειμένου να μπορέσει να μεταβεί στην Αγγλία για να συνεχίσει να ασκεί εκεί το επάγγελμα του καθώς όπως επισημάνθηκε από τον ίδιο και τη συνήγορο του τίθεται θέμα βιοπορισμού καθώς δεν μπορεί να εργαστεί στην Ελλάδα.

Το δικαστήριο τελικά, όπως ήταν και η πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, αποφάσισε να γίνει δεκτή η αίτηση και να αρθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να αντικατασταθεί με το όρο της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το larissanet.

Να σημειωθεί πως εκτός από το ποινικό σκέλος ο γιατρός ελέγχεται ήδη πειθαρχικά από τα αρμόδια όργανα ενώ η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να γίνει τον Απρίλιο του 2026.