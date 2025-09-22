Σε νέα αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Η δίκη του κατηγορούμενου για το αδίκημα της δωροληψίας σε βαθμό πλημμελήματος αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026 καθώς η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας.

Ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου προσκομίστηκε έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο, Αγία Όλγα, στο οποίο αναγραφόταν ότι ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Μάλιστα, η αδελφή του κατηγορούμενου γιατρού κατέθεσε πως είναι χρόνιος καρδιοπαθής.

Η δίκη είχε αναβληθεί και πάλι λόγω ατυχήματος εξαιτίας του οποίου ο κατηγορούμενος, όπως ενημερώθηκε το δικαστήριο, υπέστη κάκωση στη μέση πέφτοντας από μία καρέκλα.

Ο συνήγορος της καταγγέλλουσας αντέδρασε αμφισβητώντας την αιτιολογία της υπεράσπισης.

«Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο. Και την άλλη φορά το έγγραφο ήταν από το ΚΑΤ, από δημόσιο νοσοκομείο…» ανέφερε ο δικηγορος με τον συνήγορο υπεράσπισης να απαντά πως ο προηγούμενος τραυματισμός από πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.

Τελικά, το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα και ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 27 Ιανουαρίου 2026.