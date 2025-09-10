Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο οποίος συνελήφθη με αφορμή καταγγελίες ότι ζητούσε «φακελάκι» από ασθενείς, για να τους παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα κατά το μετεγχειρητικό τους στάδιο.

Εναντίον του γιατρού, που οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος γιατρός παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος ζητούσε ποσά που ξεκινούσαν από τις 3.000 και έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ, για να «προσέχει» ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και επέβλεπε ο ίδιος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιατρός συνελήφθη την ώρα που έπαιρνε 5.000 ευρώ, τα οποία είχαν προσημειωθεί.

Τον γιατρό φέρεται να κατάφερε να παγιδεύσει η σύζυγος ενός ασθενούς. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις Αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και, μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Ο ίδιος όμως υποστήριξε πως τα χρήματα δεν ήταν δικά του, ωστόσο ήταν πολύ καλά στημένη η παγίδα, αφού του είχαν βάλει προσημειωμένα χαρτονομίσματα και φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.