Μία νέα καταγγελία που αφορά τον γιατρό-διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής, που πιάστηκε στα πράσα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να παίρνει φακελάκι, βλέπει το «φως» της δημοσιότητας μετά τη σύλληψή του.

Τον συγκεκριμένο γιατρό που εργαζόταν στο Ιπποκράτειο κατάφερε να παγιδεύσει η σύζυγος ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί.

Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις Αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και, μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Ο ίδιος όμως υποστήριξε πως τα χρήματα δεν ήταν δικά του, ωστόσο ήταν πολύ καλά στημένη η παγίδα, αφού του είχαν βάλει προσημειωμένα χαρτονομίσματα και φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Ο εν λόγω καρδιοπαθής, φαίνεται πως δεν ήταν το πρώτο του θύμα, καθώς μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης υπάρχουν πλέον καταγγελίες και από άλλους ασθενείς ότι στην ουσία τούς εκβίαζε είτε για να τους χειρουργήσει πιο γρήγορα, είτε για να συνεχίσει να τους φροντίζει μετά το χειρουργείο, ανάλογα με το ποσό το οποίο ζητούσε.

«Θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά»

Το πρωί της Τετάρτης 10/9 στο ΕΡΤnews μίλησε η νύφη μιας ασθενούς, την οποία στην ουσία εκβίαζε ο γιατρός.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε η γυναίκα, ο γιατρός τής ζητούσε χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της.

Της έλεγε συγκεκριμένα: «Αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα, δεν τη βάζω στο χειρουργείο».

Η γυναίκα επεσήμανε πως, μόλις της ζήτησε ο γιατρός τα 3.000 ευρώ, της είπε: «Θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά.