Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ζητούσε ποσά που ξεκινούσαν από τις 3.000 και έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ, για να «προσέχει» ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και επέβλεπε ο ίδιος.

Η καταγγελία έγινε απευθείας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανονίστηκε ραντεβού με τον διευθυντή προκειμένου να παραλάβει 5.000 ευρώ, τα οποία ζητούσε. Τα χρήματα ήταν προσημειωμένα και ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.