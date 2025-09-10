Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που βλέπουν συνεχώς το «φως» και αφορούν τον διευθυντή Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο που συνελήφθη ύστερα από καταγγελίες ότι ζητούσε χρηματικά ποσά από ασθενείς, για να τους παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα κατά το μετεγχειρητικό τους στάδιο.

Ο συγκεκριμένος γιατρός φέρεται να ζητούσε από 3.000 έως και 5.000 ευρώ ανά ασθενή, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι οι επεμβάσεις και η μετεγχειρητική παρακολούθηση θα πραγματοποιούνταν υπό την προσωπική του επίβλεψη.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία που υπεβλήθη στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία διενήργησε άμεσα έρευνα.

Έτσι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για τυχόν συνεργούς ή άλλα περιστατικά που μπορεί να συνδέονται με την ίδια πρακτική.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 10/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», και προηγούμενος διευθυντής στη συγκεκριμένη κλινική του εν λόγω νοσοκομείου είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή χρηματιζόταν. Ωστόσο, όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, μεταξύ τους οι γιατροί αλληλοκατηγορούνται.

Ο τρόπος που «πιάστηκε» ο γιατρός ήταν πρωτοφανής, καθώς συνάδελφοί του καλωδίωσαν το γραφείο του, ενώ τον προκάτοχο του συλληφθέντα –που είχε συλληφθεί επίσης– τον έστειλαν να περάσει από το Πειθαρχικό της 1ης ΥΠΕ και τον έριξαν στα «μαλακά».

Ο ιατρικός σύλλογος επί της ουσίας, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ουδέποτε ασχολήθηκε με το θέμα.

Ενώ τέλειωσε η ποινή που του είχαν επιβάλει, επέστρεψε στο Ιπποκράτειο όπου κάθισε 2-3 μήνες. Οι συνάδελφοί του ξεσηκώθηκαν και επειδή ήταν κοντά στη σύνταξη τον συνταξιοδότησαν.

Σήμερα έχει πάρει τη σύνταξή του και χειρουργεί σε ιδιωτική κλινική.