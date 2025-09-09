«Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως» προτρέπει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του σχετικά με την υπόθεση για το φακελάκι σε γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα.

Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία.

Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μήν φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».