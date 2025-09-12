Για τις 22 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο οποίος συνελήφθη με αφορμή καταγγελία ότι ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή, για να παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα κατά το μετεγχειρητικό στάδιο.

Η δίκη του κατηγορούμενου για δωροληψία γιατρού, ο οποίος απουσίαζε από το Αυτόφωρο,

αναβλήθηκε όταν ο συνήγορος του ενημέρωσε την έδρα ότι ο εντολέας του υπέστη κάκωση στη μέση, έπειτα από πτώση από καρέκλα, και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Απούσα από τη δικαστική αίθουσα ήταν και η καταγγέλλουσα με το δικηγόρο της να κάνει γνωστό ότι έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στο χειρουργημένο σύζυγό της. Ωστόσο, η γυναίκα έχει κάνει γνωστή την πρόθεση της να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται ισχυριζόμενος πως ουδέποτε ζήτησε χρήματα από την καταγγέλλουσα αλλά εκείνη του τα έδωσε ως δώρο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου στο παρελθόν έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για άλλη υπόθεση με «φακελάκι» σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή ενώ εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.