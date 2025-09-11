Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τον διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε φακελάκια από τους ασθενείς του, για να τους παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα κατά το μετεγχειρητικό τους στάδιο.

Σε δημόσια καταγγελία προχώρησε ο κ. Μιχάλης του οποίου ο πατέρας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από τον συγκεκριμένο γιατρό. Ο ίδιος μιλώντας στο OPEN, είπε: «Δεν ξέρω πώς η μητέρα μου κατέληξε σε αυτόν τον γιατρό, αλλά ξέρω ότι είχε ενημερωθεί πλήρως για τον πατέρα μου και ήξερε ότι είμαστε στα νοσοκομεία από τον Φεβρουάριο, έχουμε αλλάξει γύρω στα τέσσερα νοσοκομεία, έχει χρειαστεί να μπει σε κέντρο αποκατάστασης και γενικότερα ότι είμαστε σε άθλια οικονομική κατάσταση και ότι η υγεία του πατέρα μου είναι πολύ άσχημη».

«Πριν το χειρουργείο η μητέρα μου έκανε μια συζήτηση με τον γιατρό και εκείνος την ενημέρωσε ότι δεν θα πάρει καθόλου χρήματα, επειδή καταλαβαίνει. Από εκεί και πέρα, έγινε το χειρουργείο και μετά το χειρουργείο κάλεσε τη μητέρα μου με την αδελφή μου για να τις ενημερώσει για το πώς πήγε το χειρουργείο και γενικότερα για την κατάσταση του πατέρα μου. Ζήτησε από την αδελφή μου να βγει από το γραφείο του και κράτησε μόνο τη μητέρα μου μέσα (σ.σ. στο γραφείο του) και της είπε ξεκάθαρα “Σοφία, κανονικά παίρνω 5.000 ευρώ αλλά για εσένα θα πάρω 3.000 ευρώ”».

«Έπειτα από αυτό, η μητέρα μου ακολούθησε με την Αστυνομία όλη τη νόμιμη οδό», συμπλήρωσε ο κ Μιχάλης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, αφού η μητέρα του δεν έδωσε τα χρήματα στον γιατρό, εκείνος συνέχιζε να πιέζει για να πάρει τα χρήματά του τις επόμενες ημέρες. «Της έλεγε να συναντηθούν ξανά στο γραφείο του, ενώ εκείνη βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα μου που μόλις είχε χειρουργηθεί. Η μητέρα μου κατάφερε να το καθυστερήσει, με την πρόφαση ότι πρέπει να δανειστεί από κάπου χρήματα και τελικά του έδωσε τα προσημειωμένα σε συνεννόηση με την Αστυνομία».

«Δεν γίνεται ένας άνθρωπος που ταλαιπωρείται από τον Φεβρουάριο, που έχει κάνει δύο ακρωτηριασμούς στο δεξί του πόδι και να τον φέρνεις μετά σε τόσο δύσκολη θέση. Έχουμε εξαντληθεί οικονομικά σαν οικογένεια».

Αναμένεται η άρση απορρήτου των τραπεζικών του λογαριασμών και θυρίδων

Φαίνεται πως η υπόθεση για την οποία κατηγορείται δεν είναι η πρώτη, καθώς στο παρελθόν έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για παρόμοιο αδίκημα. Το δικαστήριο του είχε επιβάλει ποινή ενός έτους με αναστολή, ενώ η υπόθεση εκκρεμεί στο Εφετείο.

Η Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, μιλώντας στο OPEN σχετικά με το περιστατικό είπε: «Καταδικάζουμε -και όχι τώρα αλλά από πάντα- όλους αυτούς τους συναδέλφους».

«Πρώτον, το Ιπποκράτειο δεν θα έπρεπε να δεχτεί πίσω τον γιατρό, δεύτερον οι διαδικασίες του ιατρικού πειθαρχικού συλλόγου έπρεπε να κινηθούν πολύ γρήγορα για να του αφαιρέσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ταυτόχρονα, “τρέχει” και το ποινικό κομμάτι, στο οποίο εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Όταν λοιπόν σε κάποιον έχει αφαιρεθεί η άδεια, είναι μια μεγάλη τιμωρία, μέχρι να τελεσιδικήσουν τα υπόλοιπα», είπε η ίδια.

Τέλος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, αναμένεται η άρση απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων του γιατρού.

Ο γιατρός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, αφού οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος.