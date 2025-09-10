Στον καρδιοχειρουργό που κατηγορείται ότι έλαβε «φακελάκι» ύψους 5.000 ευρώ αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Πέτρος Τατσόπουλος. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας και άλλοτε βουλευτής, ο εν λόγω γιατρός ήταν εκείνος που το 2019 τον χειρούργησε σώζοντας τη ζωή του.

«Δίχως τις δικές του αποφάσεις και πρωτοβουλίες θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι» αναφέρει συγκεκριμένα ενώ αναρωτιέται «μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εκμεταλλευόταν συστηματικά και ανάλγητα τους συμπολίτες του;».

Στην ανάρτησή του ο Πέτρος Τατσόπουλος αναφέρει: «Αυτή είναι μια από τις πιο αμήχανες αναρτήσεις μου τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις πιο ενδεικτικές γύρω από την άβολη θέση στην οποία ενίοτε ερχόμαστε όταν θέλουμε να μαντρώσουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια “καλών” και “κακών”.

Ο εικονιζόμενος είναι ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή μου. Δίχως τις δικές του “αποφάσεις” και τις δικές του “πρωτοβουλίες” θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία.

Προσπάθησα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό του αφιερώνοντάς του το “Είσαι και Φαίνεσαι”, το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε δύο μόλις μήνες μετά τη σωτήρια χειρουργική του επέμβαση, καθώς και με τα πρώτα κεφάλαια στο πρόσφατο “Παιδί του Διαβόλου”, όπου εξιστορώ λεπτομερώς την ανεκτίμητη συμβολή του στη διάσωσή μου.

Για μένα ήταν και είναι η ενσάρκωση του απόλυτου “καλού”, ο ανιδιοτελής φύλακας άγγελός μου. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εκμεταλλευόταν συστηματικά και ανάλγητα τους συμπολίτες μας στην πιο δύσκολή τους ώρα; Δεν γνωρίζω την απάντηση, δεν την προδικάζω κι επαφίεμαι στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Περιορίζομαι μονάχα να διαπιστώσω για πολλοστή φορά: “Γηράσκω αεί διδασκόμενος”».