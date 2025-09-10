Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον γιατρό που κατηγορείται ότι ζητούσε φακελάκια από τους ασθενείς του, με μια γυναίκα να αναφέρει τις πιέσεις που φέρεται να δέχτηκε, ώστε να σωθεί ο πατέρας της.

Με γυρισμένη πλάτη στην κάμερα μίλησε στο Star για το περιστατικό που είπε ότι σημειώθηκε το 2009, όταν βρέθηκε στην ανάγκη του γνωστού γιατρού, γιατί ο πατέρας της χρειάζονταν να μπει επειγόντως στο χειρουργείο για αλλαγή της κεντρικής βαλβίδας της καρδιάς.

«Το θεωρούσε υποχρέωση ότι εγώ έκανα αυτά που έκανα, πρέπει κι εσύ να μου προσφέρεις το αντίτιμο του. Το είχε σαν ταρίφα. Είχα βάλει σε ένα φάκελο 3.000 πήρα ένα χιλιάρικο του μπαμπά μου που είχε για ώρα ανάγκης και τα άλλα δύο μου τα έδωσε ο ξάδερφος μου», είπε στην κάμερα.

«Γυρίζει και μου λέει να ξέρεις ένα τέτοιο είναι πάρα πολύ βαρύ το χειρουργείο και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μεγάλη ομάδα. Δεν το κάνεις για μένα το κάνεις για την ομάδα και να σώσουμε τον μπαμπά σου… Αυτό κοστίζει μου λέει είναι από τρία έως πέντε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Κλαίω εγώ, “γιατρέ, σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να τα βρω” αλλά είμαστε μία οικογένεια που δεν έχουμε οικονομίες κάτι στην άκρη. Ναι ναι σου λέω εγώ απλά τι μπορεί να γίνει μου είπε. Μόλις τελείωσε το χειρουργείο ήρθε ο γιατρός να μας ενημερώσει όλη την οικογένεια και μου λέει όλα πήγαν εντάξει σε περιμένω στο γραφείο μου λέει. Μάλιστα γιατρέ έτσι καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάω να του δώσω αυτό που μου ζήτησε», είπε στο Star.