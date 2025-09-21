Μετά τη σύλληψη του γνωστού διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για χρηματισμό, αρχίζουν να έρχονται στο φως νέες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» φέρνει στο προσκήνιο την μαρτυρία μιας 35χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορεί τον γιατρό ότι, εκτός από το χρηματικό ποσό που απαίτησε μετά το χειρουργείο της μητέρας της, της συμπεριφέρθηκε με τρόπο προσβλητικό και ανάρμοστο, ακόμη και μέσα στο χώρο της εντατικής.

«Με κοιτούσε επίμονα στο στήθος την ώρα που μου εξηγούσε την επέμβαση»

Η 35χρονη, της οποίας η μητέρα υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς από τον ίδιο τον γιατρό, περιγράφει με λεπτομέρειες το περιστατικό: «Πήγαμε στο γραφείο του στο Ιπποκράτειο, μιλούσαμε για την επέμβαση. Έδειχνε ένα παράξενο ενδιαφέρον για μένα. Μας διαβεβαίωνε ότι είναι εξαιρετικός στη δουλειά του και αποκαλούσε τα χέρια του “χέρια του Θεού”.»

Σύμφωνα με την ίδια, αμέσως μετά την επέμβαση – ενώ ακόμη φορούσε τα ρούχα του χειρουργείου – της ζήτησε να μεταβεί στο γραφείο του για ενημέρωση. Εκεί, όπως αναφέρει: «Μου εξηγούσε για το χειρουργείο, αλλά κοιτούσε επίμονα το στήθος μου. Μου είπε “αυτές οι περιπτώσεις κοστίζουν γύρω στα τρία χιλιάρικα” και ότι “σε σκέφτομαι”… Ήμουν σοκαρισμένη.»

«Με αγκάλιασε στην εντατική και δεν μου άνοιγε την πόρτα για να φύγω»

Η καταγγελία περιλαμβάνει και σοβαρό ισχυρισμό για απρεπή σωματική επαφή εντός του νοσοκομείου: «Με οδήγησε στην Εντατική για να δω τη μητέρα μου. Έμεινα εκεί μόλις τρία λεπτά. Όταν πήγα να φύγω, δεν πληκτρολογούσε τον κωδικό για να ανοίξει την πόρτα. Με είχε αγκαλιάσει, μου έσφιγγε τον ώμο. Του είπα ότι δεν αισθανόμουν καλά και τότε μόνο μου άνοιξε.»

Η μητέρα της γυναίκας κατέληξε μία ημέρα μετά την επέμβαση.

«Στις 10 το πρωί έφυγε απ’ τη ζωή. Από τότε δεν είχα κανένα νέο από τον γιατρό. Το μόνο που θέλω είναι καμία άλλη γυναίκα να μην βρεθεί στη θέση μου. Ένιωσα ότι με αντιμετώπισε σαν αντικείμενο, όχι σαν άνθρωπο», κατέληξε με τρεμάμενη φωνή.