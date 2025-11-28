Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή επιχειρησιακής ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε., κατά την οποία ελέγχθηκε το συγκεκριμένο κατάστημα και συνελήφθησαν 4 άτομα και συγκεκριμένα η ιδιοκτήτρια, η προσωρινά υπεύθυνη και 2 πελάτες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η προσωρινά υπεύθυνη, ενεργώντας και για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στους πελάτες.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server, αποτελούμενο από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,

5 κάμερες επιτήρησης, μία οθόνη και

το ποσό των 890 ευρώ.

Επιπρόσθετα, από τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αυτό στερούνταν σχετικής γνωστοποίησης λειτουργίας, ενώ και οι κάμερες επιτήρησης λειτουργούσαν άνευ σχετικής άδειας.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παράβαση των νομοθεσιών για τα παίγνια και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και του νόμου για τους αλλοδαπούς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.