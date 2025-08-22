Δύο δικυκλιστές τραυματίστηκαν στη Λάρισα την Παρασκευή σε δύο ξεχωριστά συμβάντα.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στον Αμπελώνα, με τον οδηγό μοτοσικλέτας να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, μετά τη σύγκρουση του δικύκλου του με αυτοκίνητο.

Το δεύτερο τροχαίο έλαβε χώρα στη συνοικία της Νεάπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr επί της οδού Καραολή Δημητρίου αυτοκίνητο Ι.Χ. και μηχανάκι συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Λάρισας.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.