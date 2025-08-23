Πρεμιέρα πρόκειται να κάνει στους ελληνικούς κινηματογράφους η πολυβραβευμένη ταινία του Ορφέα Περετζή, «Riviera». Ένας φοίνικας που μιλάει (σε όσους μπορούν να τον ακούσουν), δύο φίλες για πάντα, ένα αμήχανο καλοκαιρινό ειδύλλιο και μια μητέρα που θέλει να τα αφήσει όλα πίσω. Αυτό ίσως να είναι το τελευταίο καλοκαίρι της Άλκηστης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας του Έλληνα σκηνοθέτη.

Η «Riviera» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία και έφυγε από την ελληνική πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με 4 βραβεία: της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, της ΕΡΤ, του Best Location καθώς και της Πρωτοεμφανιζόμενης Ηθοποιού, που απονεμήθηκε εξ ημισείας στις θαυμάσιες Εύα Σαμιώτη και Μυρτώ Μεϊτάνη Καστρινάκη.

credits StudioBauhaus

Τρυφερή κι αστεία, μελαγχολική και γλυκόπικρη, η Riviera είναι μια ταινία απότομης ενηλικίωσης όχι μόνο μιας νεαρής γυναίκας αλλά μιας πόλης κι ενός ολόκληρου τρόπου ζωής που αλλάζει μπροστά στα μάτια μας και δεν είναι ποτέ ξανά ίδιος.

Η υπόθεση

Στον τοίχο της οικογενειακής πανσιόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένας μυστηριώδης λεκές εμφανίζεται. Οι παλιοί ένοικοι ένας ένας την εγκαταλείπουν και οι εργολάβοι καιροφυλακτούν, η ανάπλαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Καθώς τα πάντα γύρω τους «εξευγενίζονται», δύο γυναίκες, η Άλκηστη και η Άννα, μητέρα και κόρη, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους και να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει με αμείλικτη ταχύτητα.

credits StudioBauhaus

Σκηνοθετικό σημείωμα του Ορφέα Περετζή

Με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος σαν μια πράξη ιστορικής καταγραφής σε αναζήτηση της σχέσης του ανθρώπου με το τοπίο και τη φύση, αλλά και σαν μια δημιουργική απόδραση: μια άνευ όρων φαντασία που αναζητά χαραμάδες υπερβατικού στην «κανονική» πραγματικότητα. Η Riviera είναι χαρούμενη, χρωματιστή, γεμάτη παιδικές αναμνήσεις, ιδωμένη ενίοτε με μαύρο χιούμορ και μια ζεστή νοσταλγία. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια διαρκή αποσύνθεση. Στην ταινία, η Riviera γίνεται σύμβολο ενός παρελθόντος που απειλείται από ολοκληρωτική εξαφάνιση, συμπαρασύροντας μαζί της και τους ανθρώπους της σε έναν αέναο κύκλο βίαιης ενηλικίωσης. Μέσα από τη Riviera κάνω μια ευχή για ένα μέλλον καλύτερο, απαλλαγμένο από βία, με την ελπίδα ότι θα σταματήσουμε να καταστρέφουμε τον κόσμο γύρω μας στο βωμό ενός τρόπου ζωής που δεν μας αφορά πραγματικά αλλά μας περιθωριοποιεί και μας καταπιέζει.

credits StudioBauhaus

Ποιος είναι ο Ορφέας Περετζής

Ξεκίνησε να σπουδάζει κλινική ψυχολογία στο Stirling της Σκωτίας και συνέχισε σπουδάζοντας κινηματογράφο και βίντεο στο UCA (Ηνωμένο Βασίλειο) και σενάριο στο London Film School. Η ταινία του δοκίμιο, «IODINE: Η Ελλάδα στα Ερείπια του Μεσολογγίου» (2022), κέρδισε το Βραβείο Κοινού Fischer στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και το 2023 ήταν υποψήφια στα βραβεία Ίρις της ΕΑΚ. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους για τις οποίες έχει λάβει το Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (2014), το 1ο Βραβείο από το Royal Television Society της Αγγλίας και 1ο Βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας (Digi2008).

Το πρώτο του μεγάλου μήκους ψυχεδελικό ντοκιμαντέρ «Στο Κέντρο του Κύκλου» (2016) έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και έκτοτε προβλήθηκε στην ΕΡΤ και στην πλατφόρμα CINOBO. Έχει επίσης σκηνοθετήσει σειρές ντοκιμαντέρ και τηλεταινίες για το Cosmote TV History Channel και concept βίντεο για τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και το θέατρο, που προβλήθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι Berlinale Talent (2019) και το 2020 έλαβε την υποτροφία καλλιτεχνών του SNF Artworks από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι συν-ιδρυτής της εταιρίας παραγωγής StudioBauhaus και μέλος της Ένωσης Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ).

credits StudioBauhaus

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ορφέας Περετζής

Πρωταγωνιστούν: Εύα Σαμιώτη, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Αποστολακέα, Κώστας Κορωναίος, Μυρτώ Μεϊτάνη-Καστρινάκη, Χρήστος Βασιλόπουλος, Σοφία Σεϊρλή & Άλκης Παναγιωτίδης

Επίσης παίζουν: Λένα Γιάκα, Μπάμπης Αθανασόπουλος, Σταμάτης Φακορέλλης, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Μάνθος, Χρήστος Καρύπης

Παραγωγή: StudioBauhaus (Ελλάδα) & KG Productions (Γαλλία)

Διάρκεια: 84’

Έτος: 2024

Θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από τις 4 Σεπτεμβρίου από τη NEO Films