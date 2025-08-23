Ένας έφηβος από την Καλιφόρνια, που είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα μετά από πτώση 36 μέτρων, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, αφότου επέστρεψε στο σπίτι του δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα.

Τον Ιούνιο, ο 14χρονος Ζέιν Γουαχ έπεσε από γκρεμό ενώ έκανε πεζοπορία στο όρος Γουίτνεϊ με τον πατέρα του, Ράιαν, καθώς παρουσίασε συμπτώματα υψομετρικής ασθένειας. Ο έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά και εισήχθη σε κώμα, από το οποίο ευτυχώς ξύπνησε αργότερα. Δύο μήνες μετά, ο Ζέιν και η οικογένειά του μίλησαν για την πορεία της υγείας του αλλά και για το τραγικό περιστατικό σε συνέντευξή τους στο NBC Los Angeles.

Αν και ο πατέρας του δύσκολα θα ξεχάσει ποτέ εκείνη τη μέρα, ο Ζέιν παραδέχτηκε ότι δεν θυμάται τίποτα από το ατύχημα.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 Ιουνίου, στη διάρκεια μιας εξαντλητικής πεζοπορίας 19 ωρών στο όρος Γουίτνεϊ, το δεύτερο υψηλότερο σημείο των ΗΠΑ, με υψόμετρο 4.421 μέτρα. Ο Ράιαν ανέφερε ότι ο γιος του εμφάνισε συμπτώματα υψομετρικής ασθένειας κατά την κατάβαση. Λίγο πριν φτάσουν στην αφετηρία, ο Ζέιν φάνηκε να ανακάμπτει, αλλά ξαφνικά άρχισε να έχει παραισθήσεις.

«Μου είπε: “Μπαμπά, βλέπω παραισθήσεις. Κοίτα εκεί κάτω, τα κομμάτια χιονιού μοιάζουν με χιονάνθρωπους. Ή εκείνες οι πράσινες λίμνες – φαίνονται σαν τον Κέρμιτ τον Βάτραχο και τους φίλους του”», θυμάται ο πατέρας του.

Λίγο αργότερα, ενώ περίμεναν βοήθεια, ο Ζέιν –ακόμα σε κατάσταση παραληρήματος– κατευθύνθηκε προς την άκρη και έπεσε από γκρεμό ύψους 36 μέτρων. «Τον είδα να φεύγει σαν να πήγαινε στο αυτοκίνητο. Ούρλιαξα. Ήμουν βέβαιος ότι είχε πεθάνει», είπε ο Ράιαν.

Χρειάστηκαν έξι ώρες για να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Ο έφηβος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια σε παιδιατρικό κέντρο στο Λας Βέγκας, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Είχε υποστεί κατάγματα στον αστράγαλο, σε ένα δάχτυλο και στη λεκάνη.

Δύο εβδομάδες αργότερα ξύπνησε και άρχισε ξανά να μαθαίνει βασικές λειτουργίες, όπως το περπάτημα, την ομιλία και το φαγητό. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, επέστρεψε στο σπίτι του στη Βαλένθια της Καλιφόρνια.

«Νιώθω υπέροχα», είπε ο ίδιος. «Το να στέκομαι πονάει λίγο, αλλά είμαι καλά».

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι ο Ζέιν δεν θα επιστρέψει στο σχολείο φέτος, ώστε να συνεχίσει την αποκατάστασή του. Ωστόσο, η μητέρα του, Λιάν, τόνισε πως σκοπεύουν να επιστρέψουν ξανά στο βουνό: «Αν αφήσουμε τον φόβο να καθορίσει τη ζωή μας εξαιτίας ενός ατυχήματος, τότε τι ζωή θα είναι αυτή;».

Ο ίδιος ο Ζέιν συμφώνησε, λέγοντας πως «σίγουρα» θέλει να ξαναπερπατήσει το βουνό.

Ο πατέρας του, πάντως, εξομολογήθηκε ότι η εικόνα της πτώσης τον στοιχειώνει καθημερινά: «Κλείνω τα μάτια και το ξαναζώ. Αυτό που το κάνει ανεκτό είναι ότι είναι εδώ μαζί μας».