Δώδεκα άτομα, που θεωρούνται ύποπτα για εγκληματικές δραστηριότητες, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις στη βόρεια μεξικανική πολιτεία Νουέβο Λεόν, όπως ανακοίνωσε η πολιτειακή Γραμματεία Ασφαλείας.

Ξέσπασε μάχη νωρίς το απόγευμα στον δήμο Ντοκτόρ Κος, όταν πολίτες, οπλισμένοι, άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών και στρατιωτικών που έκαναν περιπολία, εξήγησε η πηγή αυτή.

«Δώδεκα άνδρες σκοτώθηκαν», πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, που διευκρινίζει πως κανένας από τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς δεν τραυματίστηκε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας «απέκρουσαν την επίθεση» και «κατάφεραν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο», σύμφωνα με το σύντομο ανακοινωθέν, που δεν ξεκαθαρίζει σε ποια εγκληματική οργάνωση θεωρείται πως ανήκαν οι ένοπλοι πολίτες.

Μετά τη μάχη, οι δυνάμεις ασφαλείας βρήκαν και κατέσχεσαν «τουλάχιστον οκτώ τουφέκια, τακτικό υλικό και διάφορους γεμιστήρες και φυσίγγια».

Ο Ντοκτόρ Κος είναι αγροτικός δήμος στη Νουέβο Λεόν, μια από τις πιο ευημερούσες πολιτείες του Μεξικού, σε απόσταση περίπου 140 χιλιομέτρων από τη Μοντερέι, την πολιτειακή πρωτεύουσα.

Είναι γνωστό πως δρουν εγκληματικές οργανώσεις στην περιοχή, αν και τα βίαια επεισόδια παρουσιάζουν μείωση τα τελευταία χρόνια.

Στο Μεξικό, που συνεχίζει να πλήττεται σκληρά από κύμα βίας αποδιδόμενο στο οργανωμένο έγκλημα, έχουν καταγραφτεί κάπου 480.000 ανθρωποκτονίες μετά τον Δεκέμβριο του 2006, όταν η τότε κυβέρνηση κήρυσσε τον ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο «πόλεμο» κατά των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ