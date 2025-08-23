Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου στις 12:00 το μεσημέρι η κηδεία του εκλιπόντος γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο 59χρονος πέθανε από ανακοπή καρδιάς ενώ απολάμβανε τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Χαλκιδική. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 10.

Η επιθυμία της οικογένειας

Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».



