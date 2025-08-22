Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο μια γυναίκα αρνήθηκε να πάρει την παραγγελία της από διανομέα που δεν ήταν Έλληνας.

Αρχικά, η πελάτισσα διαμαρτυρήθηκε γιατί η παραγγελία της έφτασε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα άφιξης, καθώς στην εφαρμογή έγραφε ότι το ντελίβερι θα ήταν στην πόρτα της σε 18 λεπτά και ο διανομέας έφτασε δέκα λεπτά νωρίτερα.

Στη συνέχεια, όταν η γυναίκα κατάλαβε από την προφορά του διανομέα ότι δεν ήταν Έλληνας είχε ρατσιστική συμπεριφορά προς το πρόσωπό του, λέγοντας ότι αρνείται να παραλάβει την παραγγελία και ότι στα σχόλια είχε ζητήσει Έλληνα ντελιβερά.

Ο εργαζόμενος δεν πτοήθηκε από την απαράδεκτη συμπεριφορά της πελάτισσας και αποχώρησε λέγοντας «καλύτερα για εμένα, ευχαριστώ πάντως». Πολλοί χρήστες έσπευσαν να καταθέσουν την γνώμη τους στα σχόλια, άλλοι υπερασπιζόμενοι την πελάτισσα και άλλοι τον εργαζόμενο και τον τρόπο που αντέδρασε σε μια ρατσιστική συμπεριφορά.

Δείτε το βίντεο: