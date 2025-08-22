Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν ανοδικά την Παρασκευή, με τον δείκτη Dow Jones να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό κλεισίματος, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στις μετοχές μετά τα σχόλια του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζερόμ Πάουελ, στο Jackson Hole Symposium, που υπαινίχθηκαν πιθανή μείωση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Τα σχόλιά του άνοιξαν τον δρόμο για πιθανή μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, αν και ο Πάουελ τόνισε ότι η πορεία θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό που θα δημοσιευτούν πριν από τότε.

«Ο Πάουελ έκανε αυτό που οι κεντρικοί τραπεζίτες ξέρουν καλύτερα στο Jackson Hole — κράτησε την πόρτα ανοιχτή», δήλωσε ο Νάιτζελ Γκριν, διευθύνων σύμβουλος της deVere Group. «Μια μείωση τον Σεπτέμβριο θα καθησυχάσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις ότι η Fed παρακολουθεί την κατάσταση. Η καθυστέρηση αυξάνει τις πιθανότητες για μια πιο δύσκολη προσγείωση».

Μετά τα σχόλια του Πάουελ, οι επενδυτές αύξησαν τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, τοποθετώντας σχεδόν 90% πιθανότητα για μείωση, έναντι περίπου 75% πριν από τις δηλώσεις του.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 846,24 μονάδες ή 1,89%, φτάνοντας τις 45.631,74 μονάδες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό κλείσιμο της 4ης Δεκεμβρίου 2024. Ο S&P 500 κέρδισε 96,74 μονάδες ή 1,52%, φτάνοντας τις 6.466,91 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 396,22 μονάδες ή 1,88%, στις 21.496,54 μονάδες.

Δέκα από τους 11 υποτομείς του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά, με τον τομέα των καταναλωτικών αγαθών διακριτής επιλογής να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο, 3,18%. Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας εκτινάχθηκε 2,7%, ενώ οι περισσότερες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές επίσης αυξήθηκαν, με την Tesla να ηγείται με άνοδο 6,2%.

Ο δείκτης Russell 2000, ευαίσθητος σε επιτοκιακές μεταβολές, κατέγραψε άνοδο 4,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του έτους μέχρι στιγμής.

Με την άνοδο της Παρασκευής, ο S&P 500 διέκοψε ένα πενθήμερο σερί πτώσης, που είχε προκληθεί από την ευρεία πώληση βαριών τεχνολογικών μετοχών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Για την εβδομάδα, οι δείκτες S&P και Dow κατέγραψαν κέρδη, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,6%, καθώς οι επενδυτές πούλησαν τεχνολογικές μετοχές μεγάλου κεφαλαίου και στράφηκαν σε πιο φθηνές μετοχές.