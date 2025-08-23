Στιγμές που θύμιζαν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22/08 στη Νάξο, όταν μια ομάδα διαρρηκτών, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες είχε πραγματοποιήσει κλοπές σε Πάρο και Νάξο, επέστρεψε για να χτυπήσει ξανά στην περιοχή του Αγίου Προκοπίου.

Οι δράστες, αφού εισέβαλαν σε πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας σύμφωνα με το τοπικό μέσο cyclades24.gr. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν, έγιναν αντιληπτοί από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Μέσα σε λίγα λεπτά δυνάμεις της Ασφάλειας Νάξου έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον έναν εκ των δραστών, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει έπεσε και τραυματίστηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα κλοπιμαία – χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα – τα οποία παραδόθηκαν στις αρχές. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο συνεργός του, ωστόσο, κατάφερε να ξεφύγει παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει την περιοχή. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε παρακείμενο κτίριο υπό ανέγερση δεν απέδωσαν καρπούς, με τις αρχές να εκτιμούν ότι διέφυγε από την πίσω πλευρά. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για περισσότερα από δύο άτομα, καθώς οι διαδοχικές διαρρήξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν παράλληλες ενέργειες σε διαφορετικές οικίες.

Στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη μία σχολική τσάντα γεμάτη κλοπιμαία και ένα μεγάλο κατσαβίδι, με το οποίο φαίνεται πως παραβίαζαν τα σπίτια οι δράστες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η σύλληψη του ενός εκ των μελών της σπείρας θα συμβάλει στην εξάρθρωση του κυκλώματος, το οποίο είχε σκορπίσει αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της Νάξου και της Πάρου.