Ένας μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, παντρεμένος με Αμερικανίδα, που είχε απελαθεί κατά λάθος πριν οι αρχές προλάβουν να τον επαναφέρουν, και ο οποίος μετά από μήνες δικαστικών διαδικασιών στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και παράνομη διακίνηση μεταναστών, αφέθηκε ελεύθερος, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι δικηγόροι του.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κάτοικος Μέριλαντ (ανατολικά), παντρεμένος με αμερικανίδα υπήκοο, με την οποία έχουν μικρό παιδί, μετατράπηκε σε σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων μεταναστών του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, μαζί με άλλους 250 και πλέον μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, με τις αρχές να ερίζουν πως οι απελαθέντες ανήκαν στην Tren de Aragua, συμμορία που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα.

Όμως κατόπιν η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχτηκε πως απελάθηκε εξαιτίας «διοικητικού σφάλματος», καθώς ένταλμα σύλληψής του είχε ακυρωθεί αμετάκλητα το 2019.

Έπειτα από σειρά αντεγκλήσεων, ο κ. Αμπρέγο Γκαρσία εντέλει μεταφέρθηκε πίσω στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Όμως η κυβέρνηση Τραμπ κίνησε σε βάρος του δίωξη, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), κατηγορώντας τον για συνέργεια στην παράτυπη παραμονή μεταναστών.

Δικαστής στο Τενεσί αποφάσισε την 23η Ιουλίου πως μπορεί να αποφυλακιστεί, εν αναμονή της δίκης του για την υπόθεση, η ημερομηνία της οποίας ορίστηκε για την 27η Ιανουαρίου 2026.

Αφέθηκε ελεύθερος χθες.

«Σήμερα, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία είναι ελεύθερος», συνόψισε ο συνήγορός του Σον Χέκερ.

«Βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν για να ενωθεί με την οικογένειά του στο Μέριλαντ, αφού συνελήφθη και απελάθηκε παράνομα, έπειτα φυλακίστηκε — κι όλα αυτά εξαιτίας της εκδικητικής διάθεσης της κυβέρνησης εναντίον ενός ανθρώπου που είχε το θάρρος να αντισταθεί στην συνεχιζόμενη επίθεσή της εναντίον του κράτους δικαίου», πρόσθεσε ο κ. Χέκερ.

«Είναι ευγνώμων που η πρόσβασή του στα αμερικανικά δικαστήρια εγγυήθηκε ορθή διαδικασία», συμπλήρωσε ο συνήγορος.

Πηγή: ΑΠΕ