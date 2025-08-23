Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται (20:00 COSMOTE SPORT 1 HD) τον κακό του δαίμονα πέρυσι, Αστέρα Τρίπολης, ανοίγει η αυλαία της φετινής Super League.

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός μπαίνει στο πρωτάθλημα ως φαβορί και με ξεκάθαρο στόχο να επαναλάβει την περσινή επιτυχία του. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με δύο δύσκολα φιλικά στην Ιταλία, απέναντι στην Νάπολι και την Ίντερ, από τις οποίες έχασε, αλλά στα υπόλοιπα ματς είχε μόνον νίκες και μία ισοπαλία. Το παιχνίδι με τον Αστέρα γίνεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας από τον τελικό του Κυπέλλου. Ο Μεντιλίμπαρ πιστεύει ότι η ομάδα του είναι σε καλό επίπεδο, αλλά θα έχει απουσίες στην επίθεση. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι εξτρέμ Στρεφέτσα και Καμπελά, ενώ από προβλήματα προέρχονται ο επίσης ακραίος φορ Μαρτίνς και ο σέντερ φορ Γιάρεμτσουκ.

Ο Αστέρας μπαίνει κατευθείαν στα… βαθιά, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Στο τελευταίο φιλικό έχασε από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, αν και προηγήθηκε και θα προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενος και την απουσία του κόσμου να βάλει δύσκολα στον αντίπαλο του. Ο Αστέρας είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχασε πέρσι από τον Ολυμπιακό (νίκη στην Τρίπολη, ισοπαλία στο Καραϊσκάκη) και θα επιχειρήσει να τον κοντράρει και πάλι. Ο Παντελίδης έχει προβλήματα, καθώς από τραυματισμό προέρχεται ο μέσος Αλάγκμπε, ενώ οι νεοαποκτηθέντες Μεντιέτα, Ιβάνοφ και Φερνάντεθ δύσκολα θα είναι έτοιμοι για το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής.

ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ

Tην ίδια ώρα (20:00 Novasports Prime) ο Άρης μπαίνει στο πρωτάθλημα με πίεση κόντρα στον Βόλο, καθώς για ένα ακόμη καλοκαίρι δεν τα κατάφερε στα προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Αράζ έφερε απογοήτευση, αλλά μεσολάβησε αρκετός χρόνος για να ετοιμαστεί για το πρωτάθλημα, όπου θα προσπαθήσει να μπει… σφήνα για τα πλέι οφ 1-4 ή τουλάχιστον να εξασφαλίσει και πάλι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Ουζουνίδης περιμένει κι άλλη ενίσχυση στη συνέχεια. Στο τελευταίο τους φιλικό, οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης νίκησαν τον Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας με ανατροπή. Από προβλήματα προέρχονται οι επιθετικοί Καντεβέρε, και Δώνης, ωστόσο επέστρεψε στις προπονήσεις ο βασικός σέντερ φορ Μορόν.

Ο Βόλος μπαίνει στο νέο πρωτάθλημα με στόχο να έχει μία καλύτερη χρονιά από πέρσι, που κινδύνευσε με υποβιβασμό, αν και στα πλέι άουτ είχε εξαιρετική παρουσία και απέφυγε τις περιπέτειες στο τέλος. Έκανε πολλές αλλαγές στο ρόστερ προς αυτήν την κατεύθυνση και έχει παρουσιάσει καλή εικόνα μέχρι τώρα. Μεσοβδόμαδα είχε ουσιαστικά εύκολο έργο στο Κύπελλο απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα και προκρίθηκε με το εντυπωσιακό 4-0. Στην Θεσσαλονίκη πάει με στόχο να βάλει δύσκολα στον Άρη, θα παίξει χωρίς άγχος και θα προσπαθήσει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία του, όταν είχε κερδίσει, τεστάροντας σε αγώνα πρωταθλήματος τις δυνατότητες του.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Το ματς αρχίζει στις 22:00 (COSMOTE SPORT 2 HD). Ο Παναιτωλικός έχει στόχο φέτος να δώσει συνέχεια στην περσινή σεζόν, όταν δεν είχε ποτέ πρόβλημα να μείνει στην κατηγορία και κάποια στιγμή διεκδίκησε και την παρουσία του στα πλέι οφ 5-8. Δεν θα είναι εύκολη η σεζόν και στο τελευταίο παιχνίδι, για το Κύπελλο, νίκησε δύσκολα την Νίκη Βόλου και προκρίθηκε. Στόχος είναι η αξιοποίηση της έδρας σε μεγαλύτερο βαθμό από πέρσι. Ο Πετράκης έχει ερωτηματικά και απουσίες για το παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στον Ατρόμητο, καθώς από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Σιέλης, Μαυρίας και οι επιθετικοί Σμυρλής και Άλεξιτς.

Ο Ατρόμητος θέλει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από πέρσι και συγκεκριμένα ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έκανε δυνατά φιλικά, όπως το τελευταίο απέναντι στην Λάτσιο στην Ιταλία για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να ετοιμαστεί καλύτερα και πάει στο Αγρίνιο για το αποτέλεσμα που μπορεί να του δώσει ώθηση για τη συνέχεια. Για τον Βόκολο είναι πρόβλημα ο τραυματισμός του επιθετικού Τσιλούλη, που θα μείνει εκτός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αντίθετα, διαθέσιμος θα είναι ο στόπερ Μανσούρ, που αποβλήθηκε με την Λάτσιο, αλλά δεν υπήρχε φύλλο αγώνα κι έτσι δεν του επιβλήθηκε ποινή.