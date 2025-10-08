Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα με άνδρα να αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ λίγες μέρες πριν άλλαξε ξαφνικά τη διαθήκη του, αποκληρώνοντας μια ανιψιά του και γράφοντας τα πάντα στον ανιψιό του.

«Ο 68χρονος είχε κάνει μια διαθήκη πριν από περίπου έναν χρόνο και τότε με είχε καλέσει για να υπογράψω ως μάρτυρας. Δεν την διάβασα, δεν ξέρω τι έγραφε μέσα. Υποθέτω ότι την περιουσία του θα την άφηνε στον ανιψιό του, γιατί ήταν ο κοντινότερός του συγγενής. Την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου με κάλεσε στο κινητό και μου ζήτησε να πάω πάλι στον συμβολαιογράφο. Εκεί ήμουν εγώ, ένας ακόμη άνδρας και μια γυναίκα. Υπογράψαμε και οι τρεις ως μάρτυρες στη νέα διαθήκη», είπε στο Live News.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε “Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα”. Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: “Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο“. Γενικά κάθε χρόνο πήγαινε ένα μήνα στο Μονακό για διακοπές, οπότε αυτό δεν μου φάνηκε περίεργο. Ήθελε όμως να πουλήσει και το μαγαζί και το κάμπινγκ και κάτι χωράφια που είχε», ανέφερε στην εκπομπή του Mega.

Έψαχνε όπλο

Στη συνέχεια, το ίδιο άτομο δήλωσε ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ αναζητούσε να αποκτήσει νόμιμα όπλο, επειδή φοβόταν για τη ζωή του μετά την πρώτη επίθεση που δέχτηκε.

«Το θύμα κάτι φοβόταν, αυτό είναι σίγουρο. Γι’ αυτό φρόντισε να αφήσει διαθήκη. Μάλλον έβλεπε το τέλος του να πλησιάζει; Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει το κακό μέσα από την οικογένεια. Κάτι άλλο υπάρχει. Το κινητό του 68χρονου χτυπούσε συνεχώς από διάφορους αριθμούς και τα μηνύματά του πάντα τα έσβηνε. Όταν έγινε η πρώτη απόπειρα που τον πυροβόλησαν στον κρόταφο, είχε ζητήσει και είχε βρει μια πεντάρα καραμπίνα».

«Προσπαθούσε να πάρει νόμιμα όπλο, αλλά θα αργούσαν οι άδειες και έτσι το βρήκε το όπλο με άλλο τρόπο. Παρέμεινε όμως για πολλές μέρες στο σπίτι του που είναι πάνω από το μαγαζί όπου δέχτηκε την επίθεση. Στο κάμπινγκ μεταφέρθηκε τις τελευταίες 5 μέρες και έμενε μαζί με τον επιστάτη, τον ανιψιό του και την κοπέλα του».

Τι έγινε με την ανιψιά

Ο άνδρας περιέγραψε στο Live News πως το θύμα αντιμετώπισε προβλήματα με την ανιψιά του, όταν κλήθηκε να τη φιλοξενήσει μαζί με την οικογένειά της.

«Το καλοκαίρι, ακριβώς το διάστημα δεν το θυμάμαι, αλλά για αρκετό καιρό, είχε έρθει και είχε εγκατασταθεί στο κάμπινγκ μια ανιψιά του μαζί με τον άντρα της και το παιδί τους, νεαρό στην ηλικία. Με αυτή την ανιψιά, το θύμα δεν τα πήγαινε καλά. Η περιουσία των μεγαλύτερων της οικογένειας όμως, είχε μοιραστεί από την εποχή των παππούδων τους. Όσο καιρό έμενε η ανιψιά του στο κάμπινγκ, ρωτούσε διάφορα, του έλεγε για τα οικονομικά και ο 68χρονος νευρίαζε γιατί δεν ήθελε να δίνει αναφορά σε κανέναν. Ξέρω σίγουρα ότι στη διαθήκη του αυτή η γυναίκα δεν συμπεριλήφθηκε, την είχε αποκληρώσει».

«Παρόλα αυτά, το θύμα την άφησε να μείνει μαζί με τον γιο της και τον άντρα της στο κάμπινγκ. Ο μικρός έκανε και κάποιες δουλειές γύρω γύρω. Κάποια στιγμή λοιπόν, το καλοκαίρι έγινε μια καταγγελία και ήρθε η επιθεώρηση εργασίας και το θύμα πίστευε ότι την καταγγελία την είχε κάνει η ανιψιά του και είχε γίνει έξαλλος μαζί της».