Έξω από τα κεντρικά γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια στέκει ένα μυστήριο που έχει προκαλέσει σύγχυση στα πιο λαμπρά μυαλά της υπηρεσίας για 35 χρόνια. Πρόκειται για το μεταλλικό γλυπτό με την ονομασία Kryptos, το οποίο δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Τζιμ Σάνμπορν το 1990.

Το έργο, κατασκευασμένο από μια μεγάλη χάλκινη πλάκα χαραγμένη με 1.735 γράμματα, κρύβει τέσσερα μυστικά μηνύματα κρυπτογραφημένα με εξαιρετικά δύσκολους κώδικες. Ενώ τα τρία πρώτα τμήματα έχουν πλέον αποκρυπτογραφηθεί, το τέταρτο και τελευταίο, γνωστό ως K4, παραμένει άλυτο και μόνο ο ίδιος ο Σάνμπορν γνωρίζει το πραγματικό του περιεχόμενο.

Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχει τώρα την ευκαιρία να μπει σε αυτόν τον αποκλειστικό κύκλο, καθώς η απάντηση στο μυστηριώδες κείμενο τίθεται προς πώληση. Μετά από 35 χρόνια ως ο μοναδικός φύλακας του μυστικού, ο Σάνμπορν δημοπρατεί το μεταφρασμένο κείμενο μαζί με όλα τα διαγράμματα κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του.

Η αξία πώλησης εκτιμάται μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων. Ο τυχερός αγοραστής θα είναι ελεύθερος να αποκαλύψει το μυστικό στον κόσμο ή να το κρατήσει για τον εαυτό του.

Σε δήλωσή του σχετικά με τη δημοπρασία, ο Σάνμπορν ανέφερε: «Το βάρος της γνώσης περνά από τον καλλιτέχνη στον φύλακα».

Πώς δημιουργήθηκε ο κώδικας

Όταν ο Σάνμπορν έλαβε την ανάθεση για τη δημιουργία ενός γλυπτού στα νέα κεντρικά γραφεία της CIA, ήθελε να συμπεριλάβει έναν κώδικα που θα παρέμενε άλυτος για πέντε έως δέκα χρόνια. Ο ίδιος δεν δημιούργησε τους κώδικες, αλλά συνεργάστηκε με τον Έντουαρντ Σάιντ, τον αποχωρούντα πρόεδρο του Κρυπτογραφικού Κέντρου της CIA, γνωστό ως «Ο Μάγος των Κωδικών».

Μαζί σχεδίασαν τέσσερις ολοένα και πιο περίπλοκες τεχνικές κρυπτογράφησης, με σκοπό να κρύψουν ένα μήνυμα με θέμα την απόκρυψη και την ανακάλυψη. Σύμφωνα με τη CIA, τα τρία πρώτα τμήματα κωδικοποιήθηκαν με έναν σχετικά κοινό τύπο κώδικα γνωστό ως Πίνακας Βιζενέρ (Vigeneries Tableaux), όπου κάθε γράμμα του αλφαβήτου μετατοπίζεται ανάλογα με τα δεδομένα ενός συνοδευτικού πίνακα.

Τα δύο πρώτα μηνύματα θεωρούνται σχετικά απλά και μπορούν να λυθούν από αρχάριους κρυπτογράφους.

Το πρώτο, που αποκρυπτογραφήθηκε από ομάδα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA), αναφέρει: «Μεταξύ της λεπτής σκίασης και της απουσίας φωτός βρίσκεται η απόχρωση της ψευδαίσθησης»

Το δεύτερο μήνυμα λέει:

«Πώς είναι δυνατόν; Χρησιμοποίησαν το μαγνητικό πεδίο της Γης X.

Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και μεταδόθηκαν υπόγεια σε άγνωστη τοποθεσία X.

Το γνωρίζει το Langley; Θα έπρεπε. Είναι θαμμένο κάπου εκεί έξω X.

Ποιος γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία; Μόνο ο WW. Αυτό ήταν το τελευταίο του μήνυμα X».

Το μήνυμα κατέληγε με τις γεωγραφικές συντεταγμένες των κεντρικών γραφείων της CIA. Οι δημιουργοί ανέφεραν ότι ορισμένες λέξεις, όπως η «illusion», γράφτηκαν εσκεμμένα με λάθος τρόπο για να κάνουν την αποκωδικοποίηση πιο δύσκολη.

Ωστόσο, τα τρίτο και τέταρτο τμήματα αποδείχθηκαν πολύ πιο απαιτητικά. Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για να λυθεί το τρίτο, χάρη στον αναλυτή της CIA Ντέιβιντ Στάιν και τον επιστήμονα υπολογιστών Τζιμ Γκιλόγκλι. Το απόσπασμα αποτελεί μια παραφρασμένη εκδοχή της αφήγησης του αιγυπτιολόγου Χάουαρντ Κάρτερ σχετικά με το άνοιγμα του τάφου του Τουταγχαμών το 1925.

Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας είναι ορατός στο κοινό επί 35 χρόνια, κανείς δεν έχει καταφέρει να λύσει το τελευταίο τμήμα. Ο Σάνμπορν έχει δώσει κατά καιρούς μερικά δελεαστικά στοιχεία, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το 2010 αποκάλυψε ότι τα γράμματα 64 έως 69 σχηματίζουν τη λέξη Berlin. Το 2014 πρόσθεσε ότι τα γράμματα 69 έως 74 σχηματίζουν τη λέξη clock. Το 2020, αποκάλυψε ακόμη μία ένδειξη: η λέξη northeast είναι κρυμμένη στα γράμματα 26 έως 34. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να λειτουργήσουν ως «κλειδί» για την αποκρυπτογράφηση του υπόλοιπου μηνύματος.

Μέχρι σήμερα, οι συνδυασμένες προσπάθειες χιλιάδων ερασιτεχνών και επαγγελματιών κρυπτογράφων δεν έχουν αποδώσει, αφήνοντας τον Σάνμπορν ως τον μοναδικό άνθρωπο που γνωρίζει ολόκληρη τη λύση. Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει στις 20 Νοεμβρίου, όταν το πρωτότυπο χειρόγραφο του κώδικα K4, μαζί με επιστολή υπογεγραμμένη από τον κρυπτογράφο Έντουαρντ Σάιντ, θα τεθεί προς πώληση στον οίκο δημοπρασιών RR Auction.

Ο Σάνμπορν χρεώνει επί του παρόντος 50 δολάρια για να εξετάσει πιθανές λύσεις του Kryptos, μια επικερδής παράπλευρη δραστηριότητα που του έχει αποφέρει περίπου 40.000 δολάρια όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με συνέντευξή του στους New York Times. Ωστόσο, έχει δηλώσει πρόσφατα ότι είναι «κουρασμένος» από τις συνεχείς ερωτήσεις και επιθυμεί να μεταβιβάσει την κληρονομιά του Kryptos σε κάποιον νέο.

Ο Μπόμπι Λίβινγκστον, εκπρόσωπος του RR Auction, δήλωσε στη Daily Mail ότι ο οίκος έχει δεχθεί «τεράστιο ενδιαφέρον» από συλλέκτες και κρυπτογράφους σε όλο τον κόσμο. Ο Λίβινγκστον πρόσθεσε: «Για 35 χρόνια, το Kryptos έχει μπερδέψει τα καλύτερα μυαλά της κρυπτογραφίας. Τώρα, για πρώτη φορά, το πλήρες κείμενο του άλυτου τμήματος K4 θα αποκαλυφθεί στον πλειοδότη. Θα το μάθει απευθείας από τον Τζιμ Σάνμπορν καθώς αυτός ξεκλειδώνει τα μυστήρια που έχουν προβληματίσει την CIA και τους κρυπτογράφους σε όλο τον κόσμο».

Ωστόσο, ο Σάνμπορν έχει υπονοήσει ότι η αποκωδικοποίηση και των τεσσάρων τμημάτων του Kryptos μπορεί να αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο της πραγματικής λύσης. Σε πρόσφατη δήλωσή του σημείωσε: «Ακόμα και όταν το K4 έχει λυθεί, ο γρίφος του θα παραμένει ως K5».

Όποιος κι αν αποκτήσει το μυστικό του K4, το αίνιγμα του Kryptos φαίνεται πως θα συνεχίσει να ζει για αρκετά ακόμη χρόνια, αναφέρει η Daily Mail.

Μπορείτε να τον λύσετε;

Ο γρίφος έχει ως εξής:

Πίνακας 1

EMUFPHZLRFAXYUSDJKZLDKRNSHGNFIVJYQTQUXQBQVYUVLLTREVJYQTMKYRDMFDVFPJUDEEHZWETZYVGWHKKQETGFQJNCEGGWHKK?DQMCPFQZDQMMIAGPFXHQRLGTIMVMZJANQLVKQEDAGDVFRPJUNGEUNAQZGZLECGYUXUEENJTBJLBQCRTBJDFHRRYIZETKZEMVDUFKSJHKFWHKUWQLSZFTIHHDDDUVH?DWKBFUFPWNTDFIYCUQZEREEVLDKFEZMOQQJLTTUGSYQPFEUNLAVIDXFLGGTEZ?FKZBSFDQVGOGIPUFXHHDRKFFHQNTGPUAECNUVPDJMQCLQUMUNEDFQELZZVRRGKFFVOEEXBDMVPNFQXEZLGREDNQFMPNZGLFLPMRJQYALMGNUVPDXVKPDQUMEBEDMHDAFMJGZNUPLGEWJLLAETG

ENDYAHROHNLSRHEOCPTEOIBIDYSHNAIACHTNREYULDSLLSLLNOHSNOSMRWXMNETPRNGATIHNRARPESLNNELEBLPIIACAEWMTWNDITEENRAHCTENEUDRETNHAEOETFOLSEDTIWENHAEIOYTEYQHEENCTAYCREIFTBRSPAMHHEWENATAMATEGYEERLBTEEFOASFIOTUETUAEOTOARMAEERTNRTIBSEDDNIAAHTTMSTEWPIEROAGRIEWFEBAECTDDHILCEIHSITEGOEAOSDDRYDLORITRKLMLEHAGTDHARDPNEOHMGFMFEUHEECDMRIPFEIMEHNLSSTTRTVDOHW?OBKRUOXOGHULBSOLIFBBWFLRVQQPRNGKSSOTWTQSJQSSEKZZWATJKLUDIAWINFBNYPVTTMZFPKWGDKZXTJCDIGKUHUAUEKCAR

Πίνακας 2

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDAKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPBRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTCYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTODPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSETOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSAFOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABGSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCHABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDIBCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEJCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFKDEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGLEFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHMFGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHI

NGHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLOHIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLPIJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMQJLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNRLMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQSMNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUTNQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVUQUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWVUVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXWVWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZXWXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKYXZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRZZKRYPTOSABCDEFGHIJLMNQUVWXZKRYABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD

Κ4

OBKRUOXOGHULBSOLIFBBWFLRVQQPRNGKSSOTWTQSJQSSEKZZWATJKLUDIAWINFBNYPVTTMZFPKWGDKZXTJCDIGKUHUAUEKCAR

Τα αποκωδικοποιημένα κομμάτια

Λύση 1

Ανάμεσα στις λεπτές αποχρώσεις και στην απουσία φωτός βρίσκεται η απόχρωση της ψευδαίσθησης.

Λύση 2

Ήταν εντελώς αόρατο.

Πώς είναι δυνατόν; Χρησιμοποίησαν το μαγνητικό πεδίο της Γης Χ.

Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν και μεταδόθηκαν υπόγεια σε άγνωστη τοποθεσία Χ.

Γνωρίζει το Λάνγκλεϊ γι’ αυτό; Θα έπρεπε. Είναι θαμμένο κάπου εκεί έξω Χ.

Ποιος γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία; Μόνο ο WW.

Αυτό ήταν το τελευταίο του μήνυμα Χ.

[Ακολουθούν οι συντεταγμένες των κεντρικών της CIA]

Λύση 3

«Αργά, απελπισμένα αργά, τα υπολείμματα των συντριμμιών που εμπόδιζαν το κατώτερο μέρος της εισόδου απομακρύνθηκαν.

Με τρεμάμενα χέρια έκανα ένα μικρό άνοιγμα στην επάνω αριστερή γωνία.

Ύστερα, διευρύνοντας λίγο την τρύπα, έβαλα μέσα το κερί και κοίταξα.

Ο ζεστός αέρας που έβγαινε από τον θάλαμο έκανε τη φλόγα να τρεμοπαίζει, αλλά σιγά σιγά οι λεπτομέρειες του χώρου άρχισαν να ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη.

Μπορείς να δεις τίποτα;

“Ναι, υπέροχα πράγματα”».