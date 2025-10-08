Στο πρώτο ντέρμπι του Τελ Αβίβ για τη Euroleague, η Μακάμπι νίκησε με 103-90 τη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία είχε δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με το σκορ 25-24 υπέρ της Χάποελ ενώ στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπήρχε ισορροπία (45-45).

Τα πράγματα δεν άλλαξαν ούτε στην τρίτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν χέρι-χέρι, στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως η ομάδα του Οντέντ Κάτας κατάφερε να ξεφύγει με 89-77, για να επικρατήσει τελικά με 103-90.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη φετινή Euroleague ενώ για τη Χάποελ ήταν η πρώτη ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-45, 70-72, 90-103