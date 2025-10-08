Απίστευτο κι όμως ελληνικό είναι ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα κινδύνεψε καθώς το φορείο της γλίστρησε στο οδόστρωμα ενώ μεταφερόταν με ασθενοφόρο προς το σπίτι της στον Άγιο Βασίλειο

Ευτυχώς το φορείο στάθηκε στις ρόδες του και η ασθενής δεν ανατράπηκε.

Πρόκειται για ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή, που συνεργάζεται με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για μεταφορές ασθενών.

Η ίδια δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη λόγω της κατάστασης της υγείας της, ενώ ευτυχώς δεν ακολουθούσε από πίσω άλλο αυτοκίνητο, ώστε να την παρασύρει και να την τραυματίσει ή πολύ περισσότερο και να την σκοτώσει. Επίσης, καθοριστικό ήταν ότι η πόρτα άνοιξε και το φορείο βρέθηκε στον δρόμο ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο και δεν κινούνταν με ταχύτητα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο evros-news.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ευτυχώς ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, γιατί δεν επαρκεί το ένα ασθενοφόρο που διαθέτει το νοσοκομείο.

Παράλληλα έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Αν δηλαδή το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν “ασφάλισε” σωστά το φορείο και αυτό με το ξεκίνημα του οχήματος έπεσε πάνω στην πόρτα και την άνοιξε με αποτέλεσμα να βρεθεί στον δρόμο ή αν η πόρτα δεν είχε κλείσει σωστά.