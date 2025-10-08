«Ικανοποιημένος» και «νικητής» αποχώρησε ο Πάνος Ρούτσι το απόγευμα της Τετάρτης από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όπου για 23 ημέρες πραγματοποιούσε απεργία πείνας με στόχο την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις ποου έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το πρόχειρο κατάλυμα που είχε στήσει εκεί ο τραγικός πατέρας έχει ξεστηθεί και πλέον ο χώρος καθαρίζεται.

Νωρίτερα, ο Πάνος Ρούτσι θέλησε να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο που ήταν διαρκώς στο πλευρό του και τον στήριξε στη μάχη που έδινε.

«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, νίκης. Νικήσαμε μια μάχη, αλλά υπάρχει ένας αγώνας που συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Δεν σταματάμε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους» ήταν η δήλωση του Πάνου Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα, έγινε γνωστό πως αναβλήθηκε από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα.