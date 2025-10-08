Αναβλήθηκε από την αστυνομία η προγραμματισμένη για αύριο εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη όταν συγκρούστηκαν τα δύο τρένα.

Με βάση τη νέα παραγγελία πρέπει να παρίσταται τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας στην εκταφή και για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η αναβολή.

Σύμφωνα με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ θα διαταχθεί νέα παραγγελία από την αστυνομία, στην οποία η οικογένεια θα πρέπει να διευκρινίσει τι εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό του 22χρονου και παράλληλα θα πρέπει να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Επίσης, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστό πότε θα οριστεί η ημερομηνία για να γίνει η εκταφή.