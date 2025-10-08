Στην Αθήνα έφτασε από τη Θεσσαλονίκη ο γιος του Πάνου Ρούτσι, Κρίστιαν, μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του πατέρα του.

«Νιώθω ανακούφιση που σταμάτησε την απεργία πείνας. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ένα κράτος δικαίου και μια χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία έπρεπε να περιμένουμε 23 μέρες για ένα τόσο απλό ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Alpha ο νεαρός, τονίζοντας πως «για 23 μέρες του έδινα κουράγιο, όπως έκανε όλος ο κόσμος».

Αναφορικά με την υγεία του πατέρα του, ο Κρίστιαν είπε:

«Του είπα να το ξανασκεφτεί, γιατί ανησυχούσα για την υγεία του — είχε και τα δικά του καρδιολογικά προβλήματα, αλλά επέμενε».

Μιλώντας για τη στήριξη που έχει δεχθεί ο πατέρας του από πολίτες σε όλη τη χώρα, ο νεαρός δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας. Παιδιά του λένε «είσαι ο πατέρας μας»».

Τέλος, αναφερόμενος στον αδερφό του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, ο Κρίστιαν είπε μεταξύ άλλων: «Εύχομαι ο Ντένις να μας βλέπει από ψηλά», ενώ σημείωσε πως σήμερα 08/10 είναι τα γενέθλια του πατέρα του.