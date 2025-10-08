Στο Σύνταγμα παραμένει ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος την Τρίτη 7/10 ανακοίνωσε πως μετά από 23 ημέρες αποφάσισε να σταματήσει την απεργία πείνας που έκανε ζητώντας δικαίωση για τον γιο του που πέθανε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν σε αυτόν τον αγώνα και κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει στις 18:00 στο Σύνταγμα «για να χαρούμε», όπως είπε, αυτήν τη μεγάλη νίκη.

Στο σημείο παραμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς ειδοποιήθηκε να είναι και σήμερα εκεί γιατί ο Πάνος Ρούτσι παρέμεινε το βράδυ στην σκηνή όπου διαμένει όλες αυτές τις μέρες και θα φύγει για το σπίτι του μετά το πέρας της σημερινής συγκέντρωσης.

Η εισαγγελία Λάρισας άναψε το «πράσινο φως», αποδεχόμενη όλα τα αιτήματα των συγγενών και έτσι θα γίνει εκταφή των σορών, ταυτοποίηση μέσω DNA, καθώς και διενέργεια βιοχημικών, τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εξέταση ζητηθεί από τα οικεία τους πρόσωπα.

Η εισαγγελία συναίνεσε και στο αίτημα να διορίσουν οι συγγενείς δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, που θα παρίστανται σε όλη τη διαδικασία.