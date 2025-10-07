Ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, μέχρι να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του έγιναν δεκτά.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», είπε ο απεργός πείνας.

«Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είμαι εδώ», είπε στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.