Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η ημέρα την απεργία πείνας του, ενώ, όπως λέει, ακόμη δεν έχει εκδοθεί κάποιο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι η εκταφή του γιου του θα πραγματοποιηθεί για τις τοξικολογικές εξετάσεις που ο ίδιος επιθυμεί.

Σημειώνεται πως χθες έγινε δεκτό και το δεύτερο αίτημα της οικογένειας Ρούτσι, δηλαδή η εκταφή να γίνει προκειμένου να ελεγχθεί και η αιτία θανάτου του παιδιού τους μέσω τοξικολογικών και βιοχημικών. Μέχρι και χθες είχε ικανοποιηθεί, με εισαγγελική παραγγελία την προηγούμενη εβδομάδα, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA και ταυτοποίηση της σορού του.

Η νέα κίνηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών έγινε με την ανάσυρση μιας παλαιότερης δικογραφίας, η οποία τον προηγούμενο χρόνο είχε τεθεί στο αρχείο, μία δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μηνύσεις σε βάρος των ιατροδικαστών που είχαν χειριστεί την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών τους είχαν μηνύσει για παράβαση καθήκοντος και ψευδή βεβαίωση για λάθη και παραλείψεις που οι ίδιοι υποστήριζαν ότι είχαν κάνει κατά την άσκηση του έργου τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Εκείνη η δικογραφία είχε αρχειοθετηθεί με απόφαση του αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Η δικογραφία η οποία ανασύρεται τώρα, συσχετίζεται με τα αιτήματα της οικογένειας Ρούτσι και άλλων τριών οικογενειών που έχουν υποβάλει αντίστοιχα αιτήματα εκταφής. Τα έχουν υποβάλει η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιηθεί κι αυτό το αίτημα των τεσσάρων οικογενειών.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας γνωστοποιεί στους συνηγόρους των οικογενειών θυμάτων ότι όποιος άλλος επιθυμεί, και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, μπορεί να υποβάλει αντίστοιχο αίτημα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτή που σχηματίζεται, θα είναι μία ξεχωριστή δικογραφία και η κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα που είναι να γίνει δεν θα έχει σχέση με την κύρια δικογραφία, η οποία έχει κλείσει μετά από τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών Λάρισας.

Πλέον, αναμένεται ο προσδιορισμός της έναρξης της δίκης, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να γίνει άμεσα. Η ημερομηνία έναρξης της πολυαναμενόμενης δίκης, τοποθετείται στις αρχές του 2026, ενδεχομένως στις αρχές της άνοιξης του 2026.

Γιατί συνεχίζει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι;

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας γιατί δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα που η ίδια είχε υποβάλει στην Εισαγγελία Λάρισας την προηγούμενη εβδομάδα, ένα αίτημα για ακυρότητα της προδικασίας συνολικά και ένα αίτημα για να συνεχιστεί η ανάκριση.

Χθες, η Ζ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «δεν έχουν απαντηθεί και αυτά τα αιτήματα που έχουμε καταθέσει» και ο Πάνος Ρούτσι θα συνεχίσει την απεργία πείνας.

«Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση»

«Από δημοσίευμα, ό,τι έχει βγει στα ΜΜΕ, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση», είπε για τις εξελίξεις η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα.

«Εμείς ζητάμε από την αρχή τοξικολογικές και βιοχημικές και όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που θα μας δείξουν την αιτία θανάτου του παιδιού μας. Δεν γνωρίζω τώρα αν έχουν δεχτεί μόνο τοξικολογικές και όχι όλες τις απαραίτητες βιοχημικές εξετάσεις που χρειάζονται, δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο περαιτέρω, γιατί δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση στα χέρια μας».

«Το αίτημά μας από την αρχή είναι ξεκάθαρο», σημειώνει.

«Υπάρχει κούραση, εξάντληση. Νιώθω ότι καταρρέω. Πάω και ξαπλώνω μέσα στη σκηνή. Αντέχω ακόμα. (σ.σ. Θα το πάω) μέχρι τέλους, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω μέχρι το αίτημά μου να γίνει δεκτό. Είχα έρθει σε τέτοιο αδιέξοδο, που δεν είχα τι άλλο να κάνω. Πήρα την απόφαση χωρίς να το ξέρει κανένας άλλος, ούτε η οικογένειά μου, και άρχισα την απεργία πείνας», ανέφερε εντωμεταξύ ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι σε σημερινές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «θα έκανα τα πάντα για το παιδί μου και με καταλαβαίνουν και με υποστηρίζουν. Θα κάνω τα πάντα. Τον έχω δίπλα μου πάντα και με καθοδηγεί. Και μόνο που ακούω ψιθυριστά στο αυτί μου “μπαμπά εδώ είμαι”, δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα στον αγώνα μου».

Ο άλλος γιος του του λέει να προσέχει, «γιατί σε χρειάζομαι κι εγώ μπαμπά».