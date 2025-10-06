«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι αναφορικά με το αίτημα του για εκταφή του γιου του, Ντένις και μετέπειτα τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα και διανύει την 22η ημέρα της απεργίας πείνας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα, για να ξεκαθαρίσει τις πληροφορίες περί έγκρισης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι. «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση μας για συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών και την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 22η ημέρα απεργίας πείνας ζητώντας το αυτονόητο, να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Με τον πιο δραματικό τρόπο ο πατέρας της οικογένειας αυτής, ο Πάνος, έχει συγκινήσει και κινητοποιήσει όλη τη χώρα με αυτή την πράξη αυτοθυσίας που κάνει, να βάζει μπροστά το σώμα του, τη ζωή, την υγεία, την επιβίωσή του, ζητώντας αλήθεια και δικαιοσύνη».

«Η συνέντευξη Τύπου γίνεται γιατί πρέπει να ενημερωθείτε πρωτογενώς για όλα, και να πούμε ποια είναι τα πράγματα την ώρα που μαίνονται οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη», συμπλήρωσε η ίδια.

«Κυκλοφορούν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ειδήσεις ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Μέχρι αυτή τη στιγμή λοιπόν, και η ώρα είναι 14:50, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για τίποτε». Και μάλιστα η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε σήμερα από την εισαγγελία της Λάρισας, είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέως εφετών Λάρισας να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και για να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις. Σήμερα, η εξέλιξη που έχουμε είναι η υπ’ αριθμόν 144 πρόταση του εισαγγελέως εφετών -μου εστάλη πριν από λίγη ώρα- που λέει ότι το αίτημά μας για να συνεχιστεί η ανάκριση, να εγκριθούν οι ακυρότητές της και να γίνουν οι απαραίτητες ανακριτικές πράξεις, προτείνει να απορριφθεί. Αυτό δεν είναι κάτι τελεσίδικο. Θα αποφασίσει το συμβούλιο εφετών τις επόμενες ημέρες».