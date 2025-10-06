Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, γιου του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας εδώ και 22 ημέρες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προσανατολίζεται στο να αποφασίσει τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων.

Αρχικά, δόθηκε άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού, απόφαση που δεν ικανοποίησε τον κ. Ρούτσι, που συνέχισε την απεργία πείνας.

«Είμαι 22 μέρες τώρα πια εδώ μπροστά στη Βουλή και η κυβέρνηση αντί να κάνει κάτι για αυτό, αντίθετα παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω. Την Πέμπτη 10 του μήνα έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου. Δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να το αφήσω, θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί», σημείωσε νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Πάνος Ρούτσι.

Όπως πρόσθεσε, «εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, οτιδήποτε άλλο θέλει η κυβέρνηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου».

«Ο κόσμος και εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και 2,5 χρόνια. Καλό είναι να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν αποχωρώ, θα το πάω μέχρι τέλους και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου», πρόσθεσε ο κ. Ρούτσι.