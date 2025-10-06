Μία νέα νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε το πρωί της Δευτέρας 6/10 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε όσα ειπώθηκαν σχετικά με τη στάση του απέναντι στον Πάνο Ρούτσι και τα δημοσιεύματα για την υγεία του.

Ειδικότερα, ο υπουργός στρέφεται κατά συγκεκριμένων ΜΜΕ μιλώντας για «επικοινωνιακή διαχείριση» και προσπάθεια συναισθηματικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ξεκαθαρίζει δε παράλληλα πως ότι ουδέποτε προσέβαλε τον Πάνο Ρούτσι και σημειώνει πως η κριτική του αφορά τη διαστρέβλωση των γεγονότων από μερίδα του Τύπου.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Επειδή έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς ψέματα για μένα, άκουσα τον κ. Ιωάννου στην τηλεόραση του @skaigr ότι προσέβαλα τον κ. Ρούτσι διότι είπα ότι όταν είσαι σε κρίση με την υγεία σου δεν μεταφέρεσαι σε ξενοδοχείο αλλά σε Νοσοκομείο… μετά τη φράση μου αυτή ο κ. Ρούτσι είπε ότι δεν πήγε στο Ξενοδοχείο λόγω αδιαθεσίας αλλά λόγω της πορείας και δεν έχω κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσω.

Όμως εγώ κατήγγειλα την επικοινωνιακή διαχείριση της υγείας του κ. Ρούτσι από κάποιους, καθώς αν και ο κ. Ρούτσι πήγε εκείνη την ημέρα λόγω της πορείας, ενώ κατά δήλωσή του αισθανόταν καλά στην υγεία του, εν τούτοις μία σειρά ΜΜΕ @MegaTvOfficial και όλα τα sites, μετέφεραν την εικόνα ότι στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε λόγω… αδιαθεσίας… άρα κάποιοι πήγαν να παραστήσουν την Κοινή Γνώμη για να δείξουν έναν ασθενή Ρούτσι και να προκαλέσουν συγκίνηση, διότι όλα τα μέσα δεν είχαν τον ίδιο τίτλο και την ίδια αίσθηση από μόνα τους αλλά διότι κάποιοι αυτοί την είδηση του μετέφεραν… άρα εδώ παίζονται παιχνίδια και πρέπει να αντισταθούμε στη χειραγώγηση και στα δόλια σχέδιά τους. Τα υπόλοιπα θα τα πω εκεί διότι σε λίγο θα είμαι στην εκπομπή των @dimoikonomu και @akispaulopoulos».