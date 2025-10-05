Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας του δυστυχήματος των Τεμπών, ο οποίος βρίσκεται στην 21η ημέρα απεργίας πείνας και ζητά την εκταφή του γιου του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Όπως αναφέρει το Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας στην ανακοίνωσή του: «Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων και αναφορών που αφορούν Δελτίο Τύπου του Νοσοκομείου σχετικά με το θέμα του απεργού πείνας, πατέρα θύματος των Τεμπών, διευκρινίζεται ότι η έκδοση του εν λόγω δελτίου πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε μορφή πίεσης, υπόδειξης ή παρέμβασης από πρόσωπα ή φορείς».

«Οι γενικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση ελήφθησαν από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να περιλαμβάνονται ιατρικά ευρήματα, διαγνώσεις ή εξειδικευμένα ιατρικά στοιχεία», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης του Νοσοκομείου να ενημερώνει υπεύθυνα την κοινή γνώμη για ζητήματα που παρουσιάζουν κοινωνικό ενδιαφέρον, με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου περιορίστηκε σε γενικά και ουδέτερα στοιχεία και δεν περιελάμβανε ιατρικό ανακοινωθέν. Το Νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί με πλήρη θεσμική ανεξαρτησία, τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της δεοντολογίας και του σεβασμού προς τους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, τόνισε: «Σήμερα κατηγορήθηκε το Γ.Ν. Νικαίας ότι εξέδωσε το προχθεσινό Δελτίο Τύπου για την κατάσταση της υγείας του κ. Ρούτσι την Παρασκευή, χωρίς συνεννόηση με τους γιατρούς του Νοσοκομείου».

«Σήμερα με νέο Δελτίο Τύπου το Νοσοκομείο ξεκαθαρίζει ότι εξεδόθη σε συνεννόηση με τους γιατρούς του Νοσοκομείου αλλά και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του κ. Ρούτσι», τόνισε ο υπουργός Υγείας.