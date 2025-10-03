Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι νωρίτερα, ενώ πλέον έχει επιστρέψει στο Σύνταγμα, όπου συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα, αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Η ανακοίνωση της ομάδας των γιατρών του Πάνου Ρούτσι αναφέρει πως έχει χάσει 10 κιλά και πως παρουσίασε «εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια» ενώ «εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση».

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε σε δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως δεν έχει να σχολιάσει κάτι και πως απαξιοί, ενώ τον κάλεσε να μεταβεί το Σύνταγμα και να δει ο ίδιος την κατάσταση της υγείας του.

«Έδειξα ενδιαφέρον αμέσως για την υγεία του κ, Ρούτσι, ο οποίος δεν είχε κάτι ανησυχητικό για την υγεία του, δεν του βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή του», ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας και είπε πως η γιατρός του Πάνου Ρούτσι κάνει πολιτική και όχι ιατρική. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχει ανακοίνωση από ομάδα γιατρών, αλλά από το ίδιο το νοσοκομείο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

«Η υγεία του είναι μια χαρά», είπε, σημειώνοντας πως μίλησε σε γιατρούς που τον ενημέρωσαν πως δεν βρέθηκαν παθολογικά ευρήματα. Έβαλα ομάδα του ΕΚΑΒ να είναι πάντα απέναντί του, ο κ. Ρούτσι πήγε στα επείγοντα, αλλά όχι με το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος επεσήμανε πως υπήρχαν πολλά νοσοκομεία που εφημέρευαν, όμως πήγε σε ένα που βρίσκεται μακριά και έχασε πολύτιμο χρόνο.

Η ανακοίνωση των γιατρών του Πάνο Ρούτσι

Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών έχει ατομικό αναμνηστικό υπέρτασης, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικο έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρικού οξέος και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμένη και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημα για εκταφή του γιου του και βιομηχανίες-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης, αρνείται να νοσηλευτεί.

Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επενδυτολόγος, Δημήτρης Ζιαλιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάχη Κωνσταντίνου ειδικευόμενη παθολογίας).