Σφοδρή επίθεση εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη θυροκόλληση νέας κλήσης για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι στο γραφείο της.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι ενέργειές της δεν είναι τυχαίες αλλά υποκινούνται από «δόλιες προθέσεις» και αποτελούν μέρος ενός «οργανωμένου σχεδίου» που, όπως λέει, αποσκοπεί στην καθυστέρηση της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε ευθέως την κ. Κωνσταντοπούλου ότι εκμεταλλεύεται τον πατέρα του Πάνου Ρούτσι και την απεργία πείνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Πίσω από αυτή την απεργία πείνας (σ.σ. του Πάνου Ρούτσι) που έχει στήσει η ίδια, δεν υφίσταται κανένα απολύτως δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα ενός πατέρα αλλά ένα οργανωμένο σχέδιο για να μην αρχίσει η δίκη και να συνεχίσει η κυρία αυτή απρόσκοπτα να δηλητηριάζει την Ελλάδα με το μίσος και την τοξικότητα της για να κερδίζει ψήφους και χρήματα», έγραψε χαρακτηριστικά. Και συνέχισε: «Τα πράγματα είναι απλά, η κυρία χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί και που για το παιδί του θα έκανε τα πάντα όπως όλοι μας, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας περιέγραψε το παρασκήνιο που προηγήθηκε της θυροκόλλησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Δικαστήριο αναζητούσε την κ. Κωνσταντοπούλου για να της γνωστοποιήσει τη νέα ημερομηνία της εκταφής, την οποία η ίδια είχε ζητήσει αναβάλλοντας την αρχική διαδικασία, προκειμένου να ορίσει τεχνικό σύμβουλο. «Η κα συνήγορος του και Πρόεδρος αρνείται την εκταφή (την οποία ζητούσαν οι ίδιοι με απεργία πείνας) με το επιχείρημα ότι θέλουν να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο διότι δεν εμπιστεύονται το Κράτος και την Δικαιοσύνη…χθες το Δικαστήριο, που έκανε δεκτό και το αίτημα τους για αναβολή ώστε να φέρουν τον δικό τους σύμβουλο, έψαχνε την κυρία για να την ενημερώσουν εγγράφως για τη νέα ημερομηνία εκταφής και δεν σήκωνε τα τηλέφωνα ώστε να μπορεί να ισχυριστεί μετά ότι δεν το ήξερε και να πετύχει και τρίτη αναβολή. Κατόπιν αυτής της της συμπεριφοράς το Δικαστήριο έστειλε δικαστικό επιμελητή για να της επιδοθεί στο γραφείο της η κλήση, ώστε να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι και πάλι δεν γνώριζε την ημερομηνία. Και τί σκαρφίστηκε η κυρία πάλι για να επιτύχει και νέα καθυστέρηση;…κλείδωσε την πόρτα και δεν άνοιξε το γραφείο της οπότε το έγγραφο θυροκολλήθηκε!!!…», υποστήριξε.

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη στάση της Δικαιοσύνης απέναντι στην ίδια. «Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης την έχουν καταλάβει και αντιστέκονται, αν αυτά τα καραγκιοζιλίκια τα κάνει στην εξέταση DNA που είναι η απλή εξέταση, φαντάζεστε τί θα έκανε σε ενδεχόμενες τοξικολογικές; Η Δίκη δεν θα ξεκίναγε ούτε σε 2 χρόνια. Μετά θα φέρνουν πραγματογνώμονες να αμφισβητούν τα πρώτα αποτελέσματα, μετά νέους να αμφισβητούν τους πρώτους κλπ ως τις Εθνικές Εκλογές του 2027 και βλέπουμε. Δεν μπορεί πλέον να μήν το αντιλαμβάνεστε; Το κάνει χυδαία και ξεδιάντροπα μπροστά στα μάτια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απορώ πότε θα ξυπνήσουμε, θα δούμε πόση χειραγώγηση δεχόμαστε, με μοχλό τα αγνά συναισθήματα των ανθρώπων, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αρχικά ο κ. Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να γίνει εκταφή των οστών του παιδιού του για να γίνει ταυτοποίηση DNA και να πειστεί ότι όντως ήταν το παιδί του, αλλά και για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις μήπως βρεθούν πάνω τους ξυλόλιο κλπ. Όμως όταν η Δικαιοσύνη έψαξε, το αίτημα δεν είχε καν κατατεθεί από τη δικηγόρο του νομοτύπως….μετά τη φασαρία κατατέθηκε το αίτημα και έγινε εν μέρει δεκτό ως προς το σκέλος του DNA. Βασικό επιχείρημα της Δικαιοσύνης ότι αν γίνει δεκτό όλο το αίτημα θα μεθοδευτεί σκόπιμη και μεγάλη καθυστέρηση με σκοπό να μην ξεκινήσει η Δίκη. Για την Δικαιοσύνη αυτό είναι απαράδεκτο καθώς έτσι δεν την αφήνουν να λειτουργήσει και δημιουργούνται συνθήκες παραγραφής όλων των πλημμελημάτων. Εν πάση περιπτώσει ορίζεται η χθεσινή μέρα ως μέρα εκταφής για το DNA. Η κα συνήγορος του και Πρόεδρος αρνείται την εκταφή (την οποία ζητούσαν οι ίδιοι με απεργία πείνας) με το επιχείρημα ότι θέλουν να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο διότι δεν εμπιστεύονται το Κράτος και την Δικαιοσύνη…χθες το Δικαστήριο, που έκανε δεκτό και το αίτημα τους για αναβολή ώστε να φέρουν τον δικό τους σύμβουλο, έψαχνε την κυρία για να την ενημερώσουν εγγράφως για τη νέα ημερομηνία εκταφής και δεν σήκωνε τα τηλέφωνα ώστε να μπορεί να ισχυριστεί μετά ότι δεν το ήξερε και να πετύχει και τρίτη αναβολή. Κατόπιν αυτής της της συμπεριφοράς το Δικαστήριο έστειλε δικαστικό επιμελητή για να της επιδοθεί στο γραφείο της η κλήση, ώστε να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι και πάλι δεν γνώριζε την ημερομηνία. Και τί σκαρφίστηκε η κυρία πάλι για να επιτύχει και νέα καθυστέρηση;…κλείδωσε την πόρτα και δεν άνοιξε το γραφείο της οπότε το έγγραφο θυροκολλήθηκε!!!…

Μα υπάρχει στα σοβαρά ένας έστω λογικός και έξυπνος άνθρωπος που δεν έχει ακόμη καταλάβει αυτό που λέω στη Βουλή, στα ΜΜΕ και παντού; Ό,τι δηλ πίσω από αυτή την απεργία πείνας που έχει στήσει η ίδια, δεν υφίσταται κανένα απολύτως δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα ενός πατέρα αλλά ένα οργανωμένο σχέδιο για να μήν αρχίσει η Δίκη και να συνεχίσει η κυρία αυτή απρόσκοπτα να δηλητηριάζει την Ελλάδα με το μίσος και την τοξικότητα της για να κερδίζει ψήφους και χρήματα; Λοιπόν τα πράγματα εδώ είναι απλά, η κυρία χρησιμοποιεί έναν δυστυχή πατέρα που πονάει και πενθεί και που για το παιδί του θα έκανε τα πάντα όπως όλοι μας, για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς της. Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης την έχουν καταλάβει και αντιστέκονται, αν αυτά τα καραγκιοζιλίκια τα κάνει στην εξέταση DNA που είναι η απλή εξέταση, φαντάζεστε τί θα έκανε σε ενδεχόμενες τοξικολογικές; Η Δίκη δεν θα ξεκίναγε ούτε σε 2 χρόνια. Μετά θα φέρνουν πραγματογνώμονες να αμφισβητούν τα πρώτα αποτελέσματα, μετά νέους να αμφισβητούν τους πρώτους κλπ ως τις Εθνικές Εκλογές του 2027 και βλέπουμε. Δεν μπορεί πλέον να μήν το αντιλαμβάνεστε; Το κάνει χυδαία και ξεδιάντροπα μπροστά στα μάτια μας .

Υγ. Δίπλα στον ατυχή πατέρα κόλλησαν και οι ακροαριστεροί επαγγελματίες γιατροί των εκάστοτε απεργών πείνας, για να στήσουν την δική τους προπαγάνδα, όπως πολλές φορές. Αλλά δυστυχώς για αυτούς εγώ γνωρίζω καλά από το πώς δουλεύει η κομμουνιστική προπαγάνδα και δεν πρόκειται να τους αφήσω, οπότε τσάμπα προσπαθούν. Και αν με τις ανοησίες τους να τρέχουν τον άνθρωπο από την μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, για να του κάνουν εξετάσεις αλλά και να τον έχουν αποκλεισμένο από άλλους γιατρούς, του προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του, να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Μετά από 20 μέρες απεργίας ένας άνθρωπος αρχίζει να κινδυνεύει σοβαρά και η ιατρική παρακολούθηση του πρέπει να είναι στενή και άμεση καθώς μπορεί να έχει ραγδαία φαινόμενα. Όχι να πηγαίνει βόλτα από το Σύνταγμα στη Νίκαια. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχουν μεταξύ μας περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι. Όλοι μας με τον ίδιο τρόπο συγκινούμαστε στον πόνο των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους.