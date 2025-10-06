Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα και διανύει την 22η ημέρα της απεργίας πείνας με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις, που συγκαταλέγεται στα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών.

Στο πλευρό του, ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα που κάνει, βρέθηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα το πρωί 6 Οκτωβρίου ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Είχαν μία σύντομη συζήτηση οι δυο τους έξω από τη σκηνή του απεργού πείνας.

«Απλώς, ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να δω αυτόν τον άνθρωπο που υποφέρει», είπε ο ίδιος, κάνοντας μια δήλωση στην κάμερα του MEGA.

Στο σημείο όπου βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι έχει έρθει από το πρωί πλήθος κόσμου, εκ των οποίων και τρία σχολεία.